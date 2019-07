Le creusement de la passe de Papeete prévu en 2020

Le projet était évoqué depuis quelques années, mais là c’est parti. Le port autonome a attribué le marché d’études concernant l’augmentation du tirant d’eau de la passe de Papeete. Il s’agit notamment de creuser à l’entrée de la rade afin d’accueillir de plus gros cargos.

Jean-Paul Le Caill, le directeur du port autonome, a confirmé que c’est un groupement, composé des sociétés Egis Eau et Creocean, qui sera en charge des études de faisabilité, dont l’enveloppe s’élève à plus de 41 millions de francs. Ces entreprises métropolitaines, reconnues à l’international, seraient même déjà au travail. Elles devraient prendre connaissance des études déjà réalisées par les services de l’Equipement.

« Egis va partir de la bibliographie existante, mais il y aura peut-être des études complémentaires à faire. Car, comme on augmente la profondeur de la passe, il y a des études de courantologie à mener entre la passe de Papeete et celle de Taina, et d’incidence sur le bassin. »

Pour l’heure, le patron du port assure que le trafic maritime ne sera pas impacté durant cette phase : « Il n’y aura aucune perturbation dans le cadre des études. » Celles-ci devraient être disponibles fin septembre. Et Jean-Paul Le Caill aimerait un début du chantier en 2020.

Pour les cargos, pas pour les paquebots

L’objectif est d’abaisser la profondeur de la passe. « Aujourd’hui, nous sommes à 12,5 mètres en moyenne. A certains endroits, on a même moins. Et l’on veut descendre à 14,5 mètres. Cela permettra d’accueillir des bateaux de 13 mètres de tirant d’eau. Ces navires sont courants dans notre secteur du Pacifique. »

Jean-Paul Le Caill précise qu’il ne s’agit pas d’ouvrir Papeete à des bateaux de croisière toujours plus gros. « Même s’ils ont des tirants d’eau faibles, les paquebots géants ne rentreraient pas, de toute façon, dans la rade. Car ils ne pourraient même pas tourner. Le plus gros que l’on a pu accueillir faisait 348 mètres, et c’était vraiment limite. »

Ce sont les porte-conteneurs qui vont apprécier l’abaissement de la profondeur. « On veut pouvoir faire venir des cargos de 190 mètres de long, qui sont plus étroits, mais qui ont des tirants d’eau plus importants. Aujourd’hui, ces cargos n’arrivent pas à pleine capacité. Ils sont chargés à 70 %, justement, pour passer. Ils ne seront plus obligés de faire la ligne à capacité réduite. Ça facilitera les échanges. »

Selon des travaux de fouille, la passe pourrait aussi être légèrement élargie.

Quant à la méthode utilisée, M. Le Caill se veut rassurant. Les explosifs ne seront pas forcément utilisés car « il existe aujourd’hui de nouveaux outils. Et les entreprises qui mènent ce type de chantier sont hyper spécialisées avec des matériels adaptés. »

Cette opération n’a pas encore été chiffrée mais, il y a quelques années, les premières estimations parlaient d’un chantier à 4 milliards de francs.