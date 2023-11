Polynésie : Ravahere Silloux en route pour Miss France

Dernière ligne droite avant Miss France pour Ravahere Silloux. Élue Miss Tahiti le 23 juin, la jeune femme s’est lancée vendredi soir dans le long périple qui doit la conduire, le 16 décembre sur la scène du Zénith de Dijon. Après de longues semaines de coaching et de cours de prestance, de présence scénique, d’élocution ou de culture générale, la miss est prête à entamer cette " aventure unique ". Elle sait qu’elle sera bien épaulée : elle sera accompagnée pendant son voyage de sa cousine, Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021.

Une rencontre avec Mareva George

Premier stop du périple : trois jours aux États-Unis. L’occasion pour la reine de beauté de retrouver ses sœurs qui y étudient, mais aussi d’échanger avec Mareva George, sacrée Miss France en 1990. " Elle va venir compléter ma valise ", assure la reine de beauté qui avoue, malgré tous ces soutiens, ressentir une certaine " pression " à la veille du départ. " Les Miss Tahiti nous ont quand même habitués à être bien classées donc j’ai envie de faire aussi bien qu’elles ", confie la jeune femme, " excitée " à l’idée de vivre l’intégration à l’aventure Miss France.

Séjour d’intégration en Guyane

Le comité national, qui s’est profondément renouvelé ces dernières années, garde pour l’instant le mystère sur le programme exact de ces prochaines semaines. Seule certitude pour les 30 candidates régionales : elles séjourneront une semaine en Guyane pour le traditionnel stage d’intégration. Avant, après et pendant ce séjour, elles devront jongler avec les séances photo pour les magazines, les rencontres avec les journalistes, les répétitions ou encore les leçons de catwalk (défilé).

Elles devraient aussi être soumises au fameux test de culture générale, dont les résultats compteront dans la note de présélection du jury. Un questionnaire d’une grande importance dans la chasse à la couronne. Elles auront aussi l’occasion d’apprendre à se connaître et de créer des liens avant la grande élection, ultime challenge pour les miss. Car au-delà de la compétition, comme pour l’élection locale, " l’aventure humaine " reste un aspect important pour Ravahere Silloux qui a particulièrement apprécié ses camarades d’aventure à Miss Tahiti. " Jusqu’à aujourd’hui, elles m’encouragent, on se voit de temps en temps… et j’y vais dans la même optique. J’ai vraiment envie de créer de beaux liens ", affirme la candidate à Miss France.





Depuis son sacre, en plus d’assurer les représentations sur lesquelles elle est sollicitée, Ravahere s’attelle à tisser des liens avec les candidates de Miss France via les réseaux sociaux et Instagram notamment. Elle a d’ailleurs déjà eu l’occasion d’échanger avec sa camarade de chambrée, Élise Aquilina, Miss Roussillon, qu’elle a hâte de rencontrer. Positive et motivée pour " faire rayonner la Polynésie " elle souhaite profiter de ce coup de projecteur pour passer un message, celui de " la célébration des diversités ".