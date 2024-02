Polynésie : nouveau record de fréquentation touristique en 2023

Le bilan 2023 du tourisme tiré par l’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) note un nouveau record de fréquentation au fenua. Sur l’année, 261 813 touristes ont été accueillis, soit 43 063 visiteurs de plus qu’en 2022 et surtout 25 350 de plus qu’en 2019. Un chiffre qui grimpe à 305 700 visiteurs si l’on inclut les excursionnistes en croisières trans-Pacifique. Sur le seul mois de décembre, dont les chiffres viennent d’être publiés, la fréquentation a progressé de 4 % sur un an et de 23 % par rapport à 2019, établissant là aussi un record. Le point avec notre partenaire Radio 1 Tahiti.