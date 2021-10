Motu Link Airline, du low-cost interîles en Polynésie française

Le Conseil des ministres polynésien a approuvé un projet d'arrêté octroyant une licence de transporteur aérien à la nouvelle compagnie aérienne Motu Link Airline. Qui se décrit comme une compagnie low-cost et desservira six aérodromes : Huahine, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Tikehau et Fakarava. Soit les six lignes les plus fréquentées du fenua. Puis la compagnie augmentera son programme au fur et à mesure de son développement pour aller dans six autres îles : Maupiti, Moorea, Nuku Hiva, Hiva Oa, Rurutu et Tubuai. Elle promet aussi des tarifs " très bas ". Pour y parvenir, la compagnie envisage une commercialisation sur internet, une masse salariale " rationalisée " et des activités réduites " à l'essentiel ". Elle sera dotée de deux ATR 72-600. À terme, elle prévoit d'embaucher 162 personnes. Motu Link Airline doit encore obtenir des autorisations du service d'État de l'aviation civile avant de pouvoir décoller fin 2022 ou début 2023.