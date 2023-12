Province Sud : 5 millions pour les Cagous médaillés aux Jeux

Sport et culture

Les sportifs médaillés aux Jeux du Pacifique 2023 recevront chacun une gratification, en fonction de la couleur et du nombre de médailles obtenues, pour un total général de 5 020 000 francs. Sur 346 épreuves, la Nouvelle-Calédonie s’est particulièrement distinguée en remportant 82 médailles d’or, 57 d’argent et 58 de bronze.

L’association Harii – Nous Ici reçoit une subvention de 400 000 francs. Cette aide constitue une participation à l’organisation de l’exposition " Plumes et nervures ", au centre culturel Tjibaou à partir de mars 2024. Quinze artistes plasticiens calédoniens, d’horizons différents, confronteront les visiteurs aux questions des déséquilibres sociaux et environnementaux.

L’association Tennis Club du Mont Coffyn reçoit une subvention de 150 000 francs, pour l’organisation d’une compétition de haut niveau de padel, du 13 au 20 décembre, avec la participation des meilleurs joueurs français, espagnols et australiens.

Environnement et agriculture

L’Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique (Ocef), reçoit une subvention de 50 066 014 francs pour le financement d’une plateforme de compostage de déchets carnés située sur la commune de Bourail. Ce projet est lauréat de l’appel à projets " économie circulaire " lancé par la province Sud et l’Ademe : il offre des solutions durables et bénéfiques pour le traitement des déchets organiques en mettant en place une filière innovante qui peut générer de la valeur à partir de ces déchets organiques.

L’association La Belle Terre, dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens, reçoit une subvention de 1 597 440 francs pour la finalisation de son projet " Autonomie alimentaire et résilience ", lauréat 2022 du budget participatif " Mon idée pour ma Province ". Cette participation provinciale a permis le financement d’investissements destinés à élargir l’accessibilité publique des ateliers et produits de l’association (rénovation du bâtiment, biodigesteur, séchoir solaire, système de stockage et filtration d’eau).

L’association Bird Conservation New Caledonia reçoit une subvention de 6 386 558 francs, pour la réalisation de son projet " Le Rêve de Némou " lauréat 2023 du budget participatif " Mon idée pour ma Province ". Cette aide permet de financer la mise en œuvre de différentes opérations pour la conservation des espèces menacées de l’îlot Némou et la restauration des espaces dégradés.

Le bureau de la province sud réuni la semaine dernière avait octroyé des subventions à deux associations :

L’association Collectif reçoit 2 636 556 F dans le cadre du budget participatif " Mon idée pour ma Province ". Cette subvention participe au financement du projet lauréat de l’édition 2023, " collecte et valorisation de cheveux " afin de réaliser des boudins antipollution maritime.

L’association Ecole de la réussite (EDR) reçoit 100 000 F pour la participation à la souscription d’un abonnement au journal local La Voix du Caillou, ainsi que l’achat de produits d’hygiène féminine au bénéfice de sa boutique solidaire.