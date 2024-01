Gérald Darmanin confirme son retour en Nouvelle-Calédonie en février avec Éric Dupond-Moretti

Il avait déjà fait part de son intention de revenir si un "consensus" était trouvé entre indépendantistes et non-indépendantistes. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a confirmé son retour sur le Caillou dans les prochaines semaines, cette fois sans condition. "J’aurais l’occasion de me rendre une sixième fois en Nouvelle-Calédonie au mois de février", a-t-il indiqué dans une vidéo relayée sur ses réseaux sociaux, au lendemain du conseil des ministres lors duquel il a présenté au gouvernement deux projets de lois pour le dégel du corps électoral et le report des élections provinciales.

Ce nouveau déplacement "n’aura pas comme but principal de parler institutions", souligne le ministre, qui préfère laisser "les partis politiques et les élus décidés entre eux". Gérald Darmanin compte sur cette visite pour aborder la question les "politiques publiques et les services publics que nous devons améliorer" en Nouvelle-Calédonie, citant notamment la police et la gendarmerie ainsi que "la sécurité routière" et les "violences faites aux femmes et aux enfants".

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer n’effectuera pas le voyage seul. En effet, il sera accompagné du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice viendra dévoiler le calendrier de construction pour la nouvelle prison de Nouméa, censée voir le jour en baie de Koutio-Kouéta, sur un terrain mis à disposition de la province Sud.