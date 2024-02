Marie Guévenoux, nouvelle ministre déléguée des Outre-mer, bientôt en Nouvelle-Calédonie

" Je mesure l’honneur qui m’est fait par le président de la République et le Premier ministre en me confiant ce très beau ministère des Outre-mer " a déclaré vendredi matin à Paris la nouvelle ministre, entourée lors de la traditionnelle cérémonie de passation sur le parvis de l’hôtel de Montmorin par son ministre de tutelle, Gérald Darmanin, et son prédécesseur, Philippe Vigier.

" Les enjeux qui deviennent les miens sont immenses et je mesure le poids de l’attente, de l’espoir parfois de tous celles et ceux qui habitent dans les outre-mer : la vie chère, la sécurité, l’environnement, l’immigration, l’économie, l’accès au soin, à l’eau " a-t-elle énuméré, annonçant sa première visite prochainement à La Réunion et Mayotte, puis en Nouvelle-Calédonie "avant la fin du mois", avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti.

"Une femme d’écoute"

Marie Guévenoux a assuré poursuivre la feuille de route du Comité interministériel aux outre-mer (CIOM) et va réunir les élus ultramarins pour un second bilan d’étape. " La déclinaison du CIOM pour chaque département, chaque collectivité, est ma priorité. Je veux voir au plus vite des changements concrets pour tous ", a-t-elle déclaré.

" Je vous assure de placer aujourd’hui toute mon énergie pour ces territoires " a insisté la ministre, saluant au passage le bilan de son prédécesseur, Philippe Vigier, et de tous les ministres des Outre-mer de la présidence Macron, d’Annick Girardin à Jean-François Carenco. Se décrivant comme " une femme d’écoute " qui " croit au dialogue " plus qu’aux " réalités toutes faites élaborées seules dans un bureau ", Marie Guévenoux a dit vouloir " établir un dialogue de confiance " avec les élus ultramarins.

S’adressant à la jeunesse des outre-mer, elle a déclaré : " Elle est un atout pour notre République, les identités et culture qu’elle porte en elle contribue tous les jours à faire la richesse et la beauté de notre pays, elle trouvera en moi une défenseuse acharnée, fière et confiante dans l’avenir commun que nous construirons ".

" Philippe Vigier a parcouru le monde, et donc parcouru la France, avec passion, énergie, essayant de résoudre les problématiques " a dit de son côté le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. " C'est grâce à Philippe Vigier si la terrible crise de l'eau à Mayotte a pu être accompagnée " a-t-il assuré. Il a également salué son bilan du CIOM ou encore, sa participation à la préparation des épreuves de surf des JO de Paris 2024 en Polynésie, " là où on a inventé le surf ". " La France et les Outre-mer ont eu la chance d'avoir un grand ministre " a-t-il poursuivi, tout en louant les qualités de Marie Guévenoux : " Je connais son engagement, sa pugnacité, son caractère et ce caractère va se confondre immédiatement avec les Outre-mer ".