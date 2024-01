Patrice Faure bientôt directeur de cabinet d'Emmanuel Macron

Patrice Faure au côté du président de la République à partir du 1er janvier 2024. C'est ce qu'annonce notre partenaire Outremers 360 sur son site internet. Une information qui vient d'être confirmée à la rédaction.

Pendant sa carrière, le futur directeur de cabinet d'Emmanuel Macron a notamment été adjoint au chef du cabinet militaire du ministère des Outre-mer, directeur des services du cabinet du préfet de Mayotte, chef de cabinet du secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, ou encore directeur de la police générale à la préfecture de police de Paris, avant d'être nommé préfet de Guyane en août 2017 puis préfet du Morbihan (Bretagne) en août 2019.

Dix-huit mois en Calédonie

Patrice Faure, nommé par décret présidentiel le 19 mai 2021, prend ses fonctions de haut-commissaire de la République le 12 juin 2021, succédant à Laurent Prévost. Un passage de 18 mois - il sera remplacé en janvier 2023 par Louis Le Franc - marqué non seulement par la présentation du document de l'État sur les conséquences du OUI ou du NON à l'indépendance, mais aussi par la crise sanitaire liée au Covid-19 ou encore par le troisième et dernier référendum d'autodétermination, boycotté par les indépendantistes.

Après son passage en Nouvelle-Calédonie, Patrice Faure a été chargé de mission auprès du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Un poste où il a, entre autres, mené des missions pour la Guyane. À la direction du cabinet du chef de l'État à partir de janvier -il va succéder à Patrick Strzoda-, Patrice Faure aura, entres autres dossiers, à gérer celui de la révision constitutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.