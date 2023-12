Visite de Sébastien Lecornu : le FLNKS s’oppose à "la remilitarisation du pays"

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sera présent en Nouvelle-Calédonie du 3 au 6 décembre où il présidera notamment le 10e Sommet régional des ministres de la Défense du Pacifique Sud, organisé cette année à Nouméa.

Un déplacement "malvenu" juge, par voie de communiqué, le FLNKS au regard du processus de décolonisation dans lequel est engagé le Caillou depuis près de 30 ans.

"La France se sert du pays comme porte-avions"

"La France se sert de cette opération et de notre pays comme porte-avions afin de rayonner dans la région et décliner sa stratégie indopacifique par une remilitarisation de la Nouvelle-Calédonie et de démonstration militaire qui est contraire aux principes de l’ONU pour un territoire inscrit sur la liste des pays à décoloniser, estime le mouvement indépendantiste. Sébastien Lecornu fait courir au pays le risque d’une prise de position géostratégique partisane auquel le FLNKS ne peut s’associer et qui peut mettre notre pays dans une situation d’insécurité."

Le front appelle ainsi à "la vigilance et à la solidarité" des États de la région pour ne pas "se laisser manipuler par les intérêts géopolitiques" de la France. "La Kanaky-Nouvelle-Calédonie est notre terre, notre culture et notre identité. Nous demandons à la France de respecter nos droits et de reconnaître notre légitimité à décider de notre propre destin et de ne pas nous imposer sa stratégie militaire régionale."

Le "saboteur" de la fin de l’Accord de Nouméa

Une visite d'autant plus malvenue pour le FLNKS que l’action de Sébastien Lecornu, en tant qu’ancien ministre des Outre-mer, laisse un goût pour le moins amer à bon nombre d’indépendantistes. "Il reste l’un des responsables du sabotage de la fin de l’Accord de Nouméa par le maintien de la troisième consultation du 12 décembre 2021, malgré la demande des indépendantistes et des coutumiers de le reporter. Le FLNKS s’en souvient !"