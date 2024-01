Mont-Dore : le service de collecte des déchets verts perturbé

Une panne est survenue ces derniers jours sur deux des trois broyeurs de déchets verts utilisés par les services municipaux du Mont-Dore. Conséquence : la collecte est fortement perturbée "occasionnant ainsi des retards", avertit la ville dans un communiqué.

Les quartiers les plus touchés sont ceux du Vallon-Dore et du Mont-Dore Sud, avec "un retard respectivement de deux semaines et d’une semaine par rapport aux dates initialement communiquées". La ville a donc décidé de faire appel à une entreprise pour venir en renfort des services municipaux. "Exceptionnellement, les déchets végétaux de certaines rues ne seront pas broyés mais collectés et évacués."

Le service de collecte reprendra un rythme normal à compter du mois de février et "jusqu’à la mise en place d’un tout nouveau marché de collecte qui sera généralisé et qui débutera, lui, au 1er mars 2024".