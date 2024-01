Quels sont les rendez-vous du Proxibus ce mois de janvier ?

Accès à des ordinateurs, animations pour les jeunes, demande de papiers d’identité, de carte de stationnement, de carte senior, aide aux vacances… Le Proxibus est une initiative qui permet de décentraliser les services publics dans les quartiers, au plus près des habitants. Une manière de faciliter les démarches administratives des Nouméens.

Ce mois de janvier, le proxibus accueille ainsi des permanences du RSMA (régiment du service militaire adapté), des équipes d’EEC pour apporter conseils et accompagnement dans les démarches (gestion du contrat, paiement des factures, etc.) et des ateliers de réalité virtuelle.

Voici le programme :

► RSMA-NC

Mardi 23 janvier, de 9h à 11h, à Magenta.

►EEC – ENGIE

Lundi 15 janvier, de 9h à 11h, à Kaméré

Mardi 16 janvier, de 9h à 11h, à Magenta

Mercredi 17 janvier, de 9h à 11h, à Petite Normandie

Lundi 22 janvier, de 9h à 11h, à Kaméré

Mardi 23 janvier, de 9h à 11h, à Magenta

Mercredi 24 janvier, de 9h à 11h, à Petite Normandie

Lundi 29 janvier, de 9h à 11h, à Kaméré

Mardi 30 janvier, de 9h à 11h, à Magenta

Mercredi 31 janvier, de 9h à 11h, à Petite Normandie

► Atelier réalité virtuelle

Les mercredis 17 et 24 janvier, de 13h30 à 14h30, à Petite Normandie.

Un intervenant propose des casques de réalité virtuelle afin de découvrir la maison de la Biodiversité et les différentes espèces de faune et de flore de Nouvelle-Calédonie en visite virtuelle.