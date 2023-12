Sommet de la défense : circulation perturbée et stationnement modifié, lundi, à Bir-Hakeim

Sébastien Lecornu arrive en Nouvelle-Calédonie ce dimanche, pour un déplacement de cinq jours en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’une rencontre des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Parmi les séquences prévues pour ce 10e Sommet régional, une cérémonie d’honneurs militaires pour l’accueil des délégations se tiendra sur la place Bir-Hakeim, lundi 4 décembre, à partir de 17h30. Pour sécuriser la zone, la ville de Nouméa a pris un arrêté réglementant la circulation et le stationnement.

Ainsi, dès 5 heures, lundi, le stationnement sera interdit dans les rues suivantes : rue Olry, portion comprise entre les rues Auguste Bénébig et de la Valbonne ; rue Charles Porcheron ; rue de la Vlabonne ; rue Frédéric Surleau, portion comprise entre les rues Auguste Bénébig et Charles de Verneilh ; rue Charles de Verneilh, portion comprise entre la rue Frédéric Surleau et l’avenue de la Victoire-Henri Lafleur ; avenue de la Victoire-Henri Lafleur, délimité par les rues du Docteur Le Scour et Charles de Verneilh ; parking de la place Bir-Hakeim ; parking de la Valbonne ; sur le terre-plein délimité par les rues Charles Porcheron, Charles de Verneilh et l’avenue de la Victoire-Henri Lafleur ; parking de l’avenue de la Victoire-Henri Lafleur, délimité par les rues du Docteur Le Scour et Charles de Verneilh.

Par ailleurs, le stationnement et la circulation seront interdits à partir de 5 heures rue Jenner, portion comprise entre les rues Auguste Bénébig et Marx Lang.

Enfin, la circulation sera interdite à partir de 17 heures sur les axes suivants : rue Auguste Bénébig, dans le sens rue Bataille vers la rue Charles Porcheron ; rue Girofano ; rue Olry, dans le sens rue Gouassem vers Marx Lang ; rue Olry, portion comprise entre les rues de la Valbonne et Marx Lang ; rue Charles Porcheron ; rue de la Valbonne ; rues Charles de Verneilh, portion comprise entre les rues Eugène Porcheron et Frédéric Surleau ; rue Frédéric Surleau, portion comprise entre les rues du Docteur Guegan et Auguste Bénébig (dans le sens Ouest/Est) ; avenue de la Victoire-Henri Lafleur, portion comprise entre les rues Georges Clemenceau et Charles Porcheron.

Le retour à la normale est prévu aux alentours de 19 heures.