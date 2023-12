Réforme du Ruamm : "Nous restons mobilisés et actifs"

Depuis la demande de seconde lecture, déposée par les groupes Les Loyalistes et Rassemblement début novembre, toujours en attente, la réforme tant décriée du Ruamm n’est clairement plus au centre du débat public. Au point d’être totalement éclipsée par les fêtes de fin d’année ? Pas sûr. Car c’était sans compter sur le collectif Agissons solidaires qui a décidé d’organiser une réunion publique sur le sujet, ce mercredi soir, aux halles de Ducos, à laquelle participaient une centaine de personnes.

Un moyen de remobiliser les opposants au texte, et notamment les travailleurs indépendants, qui ont manifesté par milliers à plusieurs reprises dans les rues de Nouméa, en février et mars.

"Plus aucun contact avec les élus"

Pour Agissons solidaires, qui n’exclut pas " l’éventualité d’un passage en force de ce texte", pas question donc de baisser la garde, alors que les discussions entre les différentes parties dans le cadre de la commission spéciale au Congrès n’ont toujours pas repris.

"Depuis la demande de seconde lecture, toujours en stand-by, le collectif est exclu de toute discussion. Aujourd’hui, nous n’avons plus aucun contact avec les élus, tous bords confondus, regrette Jean-Christophe Niautou, porte-parole d’Agissons solidaires et président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. L’objectif est donc d’informer les travailleurs indépendants dont nous défendons les intérêts, de rappeler aux élus que nous restons ouverts au dialogue et surtout de montrer que nous restons mobilisés et actifs afin d’être de nouveau associés aux discussions dès la rentrée."

Plus d’informations sur cette réunion à retrouver ce jeudi.