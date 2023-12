Le Sénat coutumier appelle les usagers de Lifou à "mettre définitivement fin au conflit" avec Aircal

C’est avec "une attention toute particulière" que le Sénat coutumier suit le conflit qui oppose le collectif des consommateurs de Lifou avec Aircal, indique par voie de communiqué ce mercredi soir, l’institution, "consciente des répercussions aggravantes", aussi bien pour la compagnie aérienne et son personnel que pour les habitants de Drehu. C’est pourquoi le Sénat coutumier "soutient pleinement" la décision prise par les hautes autorités coutumières de la chefferie du Wetr, dont le grand chef Jean-Baptiste Ukeinessö Sihaze de lever les récents blocages et "de mettre définitivement fin au conflit qui perdure."

Le sénat coutumier appelle tous les habitants de Drehu, notamment les membres du collectif, "au raisonnement à l’intelligence et à la sagesse", au risque de mettre en cessation d’exercice la seule compagnie aérienne domestique du territoire. "Les répercussions seraient alors désastreuses pour l’ensemble des îles loyauté et plus généralement pour l’ensemble du territoire."