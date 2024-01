"Si nous ne réagissons pas, une grande partie de notre pays va partir en fumée", alerte Louis Mapou

Alors qu’un énième feu de brousse ravageait la végétation à Païta, route de la Quarantaine, Louis Mapou a alerté, mardi 2 janvier dans un communiqué diffusé tard dans la soirée, sur "les prémisses d’une catastrophe écologique annoncée". Rappelant que "plus de 1 500 ha ont été réduits en cendre ces deux derniers jours", le président du gouvernement s’inquiète des feux à répétition que connaît le pays ces dernières semaines et notamment d’un début d’année déjà particulièrement ravageur. "Si nous ne réagissons pas, une grande partie de notre pays va partir en fumée avec les conséquences que nous connaissons."

"Entreprise de destruction du pays"

Outre le coût environnemental, Louis Mapou évoque également des pompiers et une sécurité civile "qui mettent en péril leur vie au service de l’intérêt de tous les Calédoniens et du pays" pour contrer des actes bien souvent délibérés et d’origine criminelle. "Au nom du gouvernement, je dénonce cette entreprise de destruction du pays injustifiable", écrit le président du gouvernement, appelant par la même occasion "à la plus grande mobilisation de toutes les autorités civiles, coutumières et institutionnelles pour endiguer ce phénomène en prenant toutes les initiatives utiles et nécessaires". "De tels actes ne doivent bénéficier de quelque immunité et justificatif qu’ils soient."

Et de conclure : "Chers Calédoniens, on ne saurait louer le potentiel identitaire, culturel et environnemental de notre pays et le laisser autant se réduire en cendres. Nous devons marquer notre attachement au pays autrement, par notre civisme, notre vigilance et notre mobilisation contre les comportements déviants."