Derniers jours pour devenir conseiller jeunesse de Nouméa

Le CLJ, pour Conseil local de la jeunesse, gagne encore à être connu. Créée par la mairie de Nouméa en 2021, cette instance qui vise à permettre aux jeunes de peser dans les décisions municipales, va entamer sa deuxième mandature (2024-2025) à partir du mois de février.

C’est pourquoi la ville est actuellement en quête de ses futurs conseillers. Pour être sélectionné, plusieurs critères sont à respecter : avoir entre 16 et 26 ans, résider à Nouméa, vouloir s’engager de manière bénévole, volontaire et à titre individuel, ne pas être élu(e) ou conjoint(e) d’un(e) élu(e) et ne pas faire partie d’une autre instance de démocratie participative.

Quel est le rôle de ces conseillers ?

Répartis en différentes commissions (sport, culture, formation, insertion, environnement, prévention, citoyenneté…), les conseillers devront, au cours de leur investiture, répondre aux sollicitations des élus et donner leurs avis sur les orientations portées par la ville.

Durant la première mandature (2022-2023) du conseil, les jeunes ont imaginé cinq projets pour leur ville, dont un café-bibliothèque et une Semaine de la tolérance pour faire face au harcèlement.