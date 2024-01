Emmanuel, Gabriel, Eva, Maya… Quels sont les prénoms les plus donnés à Nouméa en 2023 ?

L’an passé, 1 062 enfants (499 filles et 563 garçons) sont nés à Nouméa, à la clinique de Nouville. Un chiffre en recul de 11 % par rapport à 2022 (où 1 194 nourrissons avaient vu le jour). L’occasion pour le service de l’état civil de la ville de publier son classement des prénoms les plus donnés.

Samuel, Kayden, Léna, Zoé…

Sur la première marche du podium, se hissent ainsi les prénoms Gabriel (donné à neuf reprises) et Eva (6), soit le même palmarès que pour l’année 2021.

Parmi les garçons, les prénoms les plus populaires de 2023 sont ensuite Samuel (7) puis Emmanuel (5), Joseph (5) et Kayden (5), alors que chez les filles, il s’agit de Zoé (5) suivi de Léna (4), Maya (4) et Olivia (4).





À noter que ce classement ne prend pas en compte les naissances au Médipôle qui sont donc désormais plus nombreuses à Dumbéa.

Et en 2021 et 2022 ?

Pour mémoire, en 2022, le palmarès était un brin différent à Nouméa, faisant la part belle à Liam, pour les garçons et à Charlie pour les filles. À noter que depuis trois ans, Gabriel fait figure de valeur sûre apparaissant à chaque fois dans le top 3.