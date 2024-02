La province Sud adopte des mesures pour faciliter la recherche de stages

La recherche d’un stage est toujours un exercice complexe pour les jeunes, qui manquent bien souvent de contacts et de méthode pour obtenir une formation en entreprise. Afin de faciliter la recherche de stage et de "simplifier la mise en relation entre l’employeur et le stagiaire", les élus de province Sud ont adopté deux mesures, jeudi en assemblée de province. La première consiste à la création d’une plateforme numérique, accessible via le site internet de la province, qui va répertorier les offres de stage et sur laquelle les jeunes pourront directement candidater en envoyant un courriel aux entreprises.

Augmenter le volume des offres

De plus, afin d’augmenter le volume des offres, la province Sud imposera désormais aux entreprises bénéficiant d’une subvention de plus d’un million de francs de publier une offre de stage sur cette plateforme. Une obligation dont la forme varie selon le montant de l’aide : l’offre devra permettre d’accueillir un stagiaire pour une aide provinciale comprise entre 1 et 5 millions de francs, deux stagiaires pour une aide entre 5 et 10 millions et trois pour une aide supérieur ou égale à 10 millions. Toutefois, les entreprises de moins de cinq salariés seront exonérées de cette contrainte, tout comme celles pour qui la subvention vise à maintenir l’effectif ou la trésorerie, reprendre l’activité suite à un acte de vandalisme, répondre à des situations particulières d’employeurs agricoles (cyclones, sécheresse…) ou soutenir une filière.

Les stages s’adressent aux jeunes en classe de 3e, en lycée technique et professionnel (Bac pro, CAP…) et dans l’enseignement supérieur (BTS, DUT, écoles de commerce…).