Migrations, chaleur, marathons… l’année 2023 en dix records

114 millions de déplacés

Conflits en Ukraine, Soudan, Birmanie, République démocratique du Congo, crise humanitaire en Afghanistan, désastres en Somalie : jamais les chiffres des déplacés dans le monde n’avaient été aussi élevés avec 114 millions comptabilisés fin septembre par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Depuis, la guerre entre Israël et le Hamas après l’attaque inédite du 7 octobre, a provoqué 1,9 million de nouveaux déplacés à Gaza, selon l’ONU.

Température mondiale au sommet

La température moyenne à la surface du globe a atteint des records sur les 11 premiers mois de l’année, selon l’observatoire européen Copernicus : de janvier à novembre, le mercure a affiché en moyenne 1,46°C de plus que durant la période 1850-1900.

2023 sera, en conséquence, l’année la plus chaude jamais enregistrée en moyenne annuelle.

Amende salée pour Facebook





Maison-mère du réseau social Facebook, le groupe américain Meta a écopé, en mai, d’une amende record de 1,2 milliard d’euros par le régulateur irlandais, agissant au nom de l’UE, pour avoir enfreint les règles européennes de protection des données personnelles, le fameux RGPD qui, entré en vigueur en 2018, est devenu une référence mondiale dans le domaine.

L’Inde plus peuplée

L’Inde a détrôné la Chine comme pays le plus peuplé, avec plus de 1,425 milliard d’habitants, selon l’ONU. La population chinoise avait atteint un pic de 1,426 milliard en 2022 et a commencé à décliner depuis, alors que la population indienne continue, elle, de croître, selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies.

Taux directeurs européens au pinacle

Pour museler l’inflation, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux directeurs dix fois d’affilée, portant le taux de référence à un plus haut historique, avec 4 % en septembre, plombant consommation, investissements, marché immobilier et in fine croissance dans la zone euro.

L’or plus que jamais valeur refuge

Le cours de l’or a atteint début décembre son niveau le plus élevé de tous les temps, dépassant les 2 100 dollars l’once, jouant pleinement son rôle de valeur refuge face aux perspectives de baisse des taux américains et à l’instabilité géopolitique causée par la guerre entre Israël et le Hamas.

Une montagne de charbon

Jamais la demande en charbon n’avait été aussi élevée à l’échelle de la planète, dépassant les 8,5 milliards de tonnes, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), attisée par la consommation des centrales électriques en Inde et Chine. Après ce pic, la consommation mondiale de houille devrait décliner, pronostique l’AIE, grâce à la poussée des énergies renouvelables et au moindre appétit chinois.





Le charbon représente environ 40 % des émissions mondiales de CO2 des secteurs de l’énergie et de l’industrie.

Double record du marathon

Le record du monde du marathon a été pulvérisé deux fois cette année : chez les hommes par un Kényan de 24 ans, presque inconnu, Kelvin Kiptum (2h00 : 35) et chez les femmes par une Ethiopienne de 27 ans, pratiquement novice, Tigst Assefa (2h11 : 53).

Freddie toujours au top

Une vente aux enchères de 1 400 objets ayant appartenu au mythique chanteur rock Freddie Mercury a rapporté en septembre 46,5 millions d’euros (près de 5,6 milliards de francs), un record pour ce type de collection. Le piano à queue, sur lequel il a composé tous ses succès à commencer par Bohemian Rhapsody, est parti pour 2 millions d’euros.

Le plus vieux chien au monde





Distingué en février par le Guinness World Records comme le plus vieux chien au monde, Bobi est mort à 31 ans en octobre après une existence paisible dans un village du centre du Portugal. Ce Rafeiro, race de chien dont l’espérance de vie normale n’excède pas 14 ans, vivait entouré de chats. Peut-être le secret de sa longévité.