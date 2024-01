Générations NC dépose un recours pour retirer le drapeau FLNKS du permis de conduire

Depuis le 5 juillet, un nouveau permis de conduire est délivré aux automobilistes calédoniens. En plus d’avoir été modernisé et réduit à la taille d’une carte de crédit, ce document officiel s’est enrichi d’un symbole : le drapeau du FLNKS, présent aux côtés du drapeau français.

Une évolution qui fait suite à un arrêté pris par le gouvernement le 5 juillet et largement décrié par Générations NC. Le parti politique non-indépendantiste vient de déposer un recours au tribunal administratif pour demander le retrait de cet étendard du permis de conduire calédonien. Le mouvement s’était déjà fendu d’un communiqué, cinq jours après l’adoption de l’arrêté, dénonçant de la part des "autorités indépendantistes" une tentative d’exclure "une partie de la population" et "d’imposer aux Calédoniens le drapeau FLNKS comme drapeau du pays". Six mois plus tard, les élus ont décidé de passer à la vitesse supérieure en sollicitant la justice. "Nous avons attendu la publication de l’arrêté au journal officiel pour savoir comment l’État allait réagir, mais il n’y a pas eu de retour du contrôle de légalité, explique Nina Julié, porte-parole de Générations NC. Mi-octobre, on a déposé un recours gracieux au gouvernement, il avait deux mois pour nous répondre, ce qu’il n’a pas fait."

Un drapeau commun

Si le parti, fondé en 2019, est tellement opposé à la présence du drapeau FLNKS sur un document officiel, c’est qu’il considère qu’il est le symbole "d’un parti politique et donc de revendications politiques, ce n’est pas le drapeau de la Nouvelle-Calédonie donc en aucun cas il ne peut être apposé sur des pièces d’identité officielles", insiste Nina Julié.

Générations NC y voit également une attaque en règle contre l’unité et la cohésion du pays. "Aujourd’hui, il faut qu’on recherche des signes identitaires qui nous rassemblent et qu’on travaille à une identité calédonienne commune, pas qu’on fasse la promotion d’un drapeau dans lequel la moitié de la population ne se reconnaît pas." En ce sens, le parti, fondé en juillet 2019, milite pour la création d’un "drapeau commun" qui représenterait "l’ensemble de la population calédonienne" et serait adopté "à travers un processus démocratique".