Gérard Pasco et Mimsy Daly récompensés de la Légion d’honneur

La plus haute distinction française vient de récompenser deux Calédoniens. La promotion du 1er janvier de la Légion d’honneur, une des deux promotions civiles annuelles avec le 14 juillet, a distingué 352 personnes, dont Gérard Pasco, ancien président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, récompensé pour ses 47 années de service, et Mimsy Daly, actuelle présidente du Medef NC et cheffe d’entreprise, récompensés pour ses 23 années de service.

Les deux personnalités calédoniennes ont été élevées au rang de chevalier de la Légion d’honneur. La candidature de Gérard Pasco a été proposée au président de la République par le ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer et celle de Mimsy Daly par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Cette distinction prestigieuse distingue, deux fois par an, les personnes ayant œuvré au bénéfice de la société et dans l’intérêt général.