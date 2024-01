La première mutuelle dédiée aux animaux de compagnie débarque sur le Caillou

Depuis le 18 janvier, les animaux domestiques et d’élevage sont officiellement devenus des "êtres vivants doués de sensibilité" et non plus des "biens meubles". Ce texte introduit également une nouveauté, très concrète : désormais, les soins vétérinaires, dont le montant peut parfois être très élevé, pourront être pris en charge par des mutuelles, comme cela existe déjà dans de nombreux pays, dont l’Hexagone ou, plus proche de chez nous, l’Australie.

Pour cela, les élus du Congrès ont ainsi accepté de modifier le statut de la mutualité en Nouvelle-Calédonie. "C’est important pour que les gens puissent traiter et soigner correctement leurs animaux de compagnie", estime Virginie Ruffenach, rapporteure spéciale de cette loi du pays.

Une séance suivie de près par Hélène Trinidad, une Calédonienne, qui vient ainsi de lancer officiellement Animalia santé, le premier service de mutuelle dédié aux animaux de compagnie sur le Caillou. Une idée en germe depuis de longues années.

"En 2013, ma première chienne a développé une démodécie, dès ses premiers mois. Je savais que l’assurance animalière existait en France. Cependant, aucune des compagnies d’assurances sollicitées n’a accepté de couvrir ma chienne en Nouvelle-Calédonie, raconte Hélène Trinidad, fondatrice et directrice d’Animalia Santé. Je me suis résignée jusqu’à ce que mon deuxième chien tombe gravement malade l’année dernière. Après une hospitalisation, des analyses, des radios et des médicaments à haute dose, il s’en est tiré mais cela m’a coûté plus de 150 000 francs."

C’est pourquoi cette Calédonienne a décidé de proposer cette nouvelle couverture santé. "Tout est prêt." Ne reste plus qu'à attendre la publication de l’arrêté du gouvernement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (Jonc).

Lutter contre les abandons d’animaux

"Comme j’ai travaillé plus de dix ans au cœur du système de santé et de protection sociale, mon idée était de dupliquer ce qui fonctionne dans le système d’assurance maladie et d’ajuster les garanties et le fonctionnement des assurances animalières étrangères pour répondre aux attentes des propriétaires d’animaux calédoniens, poursuit-elle. Cette initiative est aussi une manière de lutter contre la maltraitance et l’abandon car beaucoup d’animaux sont abandonnés lorsqu’ils tombent malade et que leurs propriétaires ne peuvent pas payer les soins. C’est d’ailleurs le cas de mon chien que j’ai récupéré à la Spanc, qui avait été déposé au refuge après avoir contracté la filaire, ce qui coûte très cher à traiter. "

Prise en charge des stérilisations

Autre objectif : lutter contre la prolifération des animaux en permettant de prendre en charge 90 % du coût de stérilisation.

Cette mutuelle promet des "garanties élargies" par rapport aux assurances de l’Hexagone (rappels vaccinaux, stérilisation, certaines chirurgies…), avec différentes formules, comme le forfait " familles nombreuses " conçu pour ceux qui ont plus de 6 chats ou chiens. Les tarifs de base commencent à partir de 2 250 francs par mois pour un chat et 3 000 francs pour un chien.