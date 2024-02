Cheval en fête, portes ouvertes, vide-greniers… nos idées de sortie du week-end

Samedi 17 février

Tous à cheval

Le Comité régional d’équitation organise la Journée tous à cheval, deux jours pour découvrir les pratiques équestres, samedi 17 et dimanche 18 février.

À Dumbéa , le Yala Ranch propose des baptêmes de poney de 9 heures à 15 heures, des démonstrations de sauts d’obstacles et de dressage, des jeux à poney à partir de 15 heures, des visites de la mini-ferme. Restauration sur place. Uniquement samedi. Renseignements au 77 46 23 ou au 76 23 98, ou sur la page Facebook.

NOUMÉA

Cours de yoga à l’aquarium

Cours de Vyniasa flow à l’Aquarium des lagons de 8 heures à 9 heures. À partir de 6 ans. Apportez votre matériel. 2 000 F pour l’entrée à l’aquarium et le cours de yoga. Réservation sur le site de l’aquarium ou sur e-ticket.nc.

Tressage de feuilles de cocotiers

Un atelier tressage se tient à la Maison de la biodiversité au parc de Sainte-Marie, une transmission des savoir-faire ancestraux, afin de remédier à l’usage de plastiques. De 14h30 à 16h30. Renseignements au 45 32 43.

Visite du site historique de l’île Nou

La Boulangerie du bagne de l’île Nou se visite seul, mais c’est mieux accompagné de passionnés qui partagent leurs connaissances sur cette période. Visite guidée de 9 heures à 11 heures. Tarifs de 1 000 F à 1 500 F. Renseignements et inscriptions au 30 95 10 ou sur le site de l’île Nou.

Café partage des mamans

Lunescence et Sens et mèreveille proposent un café des futures et/ou jeunes mamans. Un temps pour échanger, se soutenir et lâcher prise. Jennyfer et Audrey accueillent les mamans de 9 heures à 11h30 au 2, rue Picardie à la Vallée-des-Colons. Une participation de 1 000 F est demandée. Inscriptions au 87 10 84.

Matinée portes ouvertes artistique

Les Ateliers du Faubourg organisent une matinée portes ouvertes, de 9 heures à midi, afin de rencontrer les intervenants qui œuvrent toute l’année, et les animations et cours proposés : théâtre, danse, musique et arts plastiques. Ateliers du Faubourg : 1, rue de Soissons, Faubourg-Blanchot. Renseignements au 25 07 50 ou par mail : mairie.ateliers@ville-noumea.nc.

DUMBÉA

Rentrée des associations

Au complexe sportif de Dumbéa Centre, rendez-vous est donné aux associations de la ville pour se faire connaître et pour les Dumbéens de s’inscrire. L’occasion idéale de découvrir les activités sportives, culturelles et sociales qui existent sur la commune. De 8 heures à midi. La matinée sera rythmée par des animations et des initiations gratuites.

MONT-DORE

Soirée Bob Marley

À l’occasion de la sortie du biopic sur Bob Marley, One love, une soirée spéciale est organisée au Drive-In du Pont-des-Français, de 17h30 à 19h30. DJ Jawa passera une sélection des meilleurs morceaux de Bob Marley et Jé Art proposera du live painting. À partir de 17h30, puis projection à 19h30. L’entrée de la voiture est à 2 500 F.

THIO

Visite de mine

Visite mensuelle du plateau minier de Thio, en partenariat avec l’Office de tourisme de Thio et le Musée de la mine, le repas se tiendra à la tribu Saint Paul. Rendez-vous à partir de 8h30 au musée de la mine de Thio pour un départ à 9 heures en bus sur mine. À partir de 14 ans, chaussures fermées et pantalons obligatoires/places limitées. Renseignements et inscriptions au 44 25 04 ou à thio-tourisme@canl.nc avant le 15 février.

Dimanche 18 février

NOUMÉA

Vide-greniers de la place des Cocotiers

Déjà reporté à deux reprises en raison de la météo, le premier vide-greniers de l’année organisé par la mairie de Nouméa a été reprogrammé à ce dimanche. Du kiosque à musique à la rue Mangin, plus de 250 stands attendront les chineurs, de 7 heures à 12h30. Plus d’infos sur les vide-greniers (calendrier, organisation etc.) : https://www.noumea.nc/.../vide-greniers-du-centre-ville

Découverte des arbres de Sainte-Marie

La Maison de la biodiversité propose une visite du parc de Sainte-Marie à la découverte des arbres le troisième dimanche du mois, soit le 18 février, de 10h30 à midi. À partir de 7 ans. Renseignements au 45 32 43. Entrée gratuite.

Tressage de feuilles de pandanus

Mme Wetewea anime un atelier de tressage de feuilles de pandanus à la Maison de la biodiversité, au parc de Sainte-Marie, de 14h30 à 16h30. À partir de 7 ans, accès sur place dans la limite des 10 places disponibles. Entrée gratuite. Renseignements au 45 32 43.

Après-midi guinguette

L’association Nouméa Rock’n’roll propose une après-midi guinguette pour danser à s’en faire tourner la tête. L’animation est assurée par Mireille et Nadia, de 14 heures à 17 heures, au 365, rue Jacques-Iékawé. Renseignements au 95 71 59.

DUMBÉA

Portes ouvertes à la Setenta Familia

La salle de danse Setenta familia propose une matinée portes ouvertes gratuite pour découvrir plusieurs danses : à 8 heures : salsa, à 9 heures : bachata, à 10 heures : rock tahitien, à 11 heures : kaina. Renseignements et inscriptions au 86 04 59 ou par mail : setentafamilia70@gmail.com. Zac Panda, au-dessus de la station Total.