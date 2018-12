Alexys Dianoux vainqueur de la Corrida

ATHLÉTISME. Un vent plutôt faible, une chaleur raisonnable et quelques lueurs orangées se reflétant dans un ciel sans nuages. La baie de l’Anse-Vata s’est montrée sous ses plus beaux atours hier soir pour les quelques 120 participants réunis en face du Palm Beach pour cette 48e édition de la Corrida des Plages. La dernière course de la saison a été gagnée par Alexys Dianoux, loin devant le reste de ses conccurents durant les 5,23 km de la course. Chez les féminines, c’est Nathalie Schmitt qui l’a également emporté haut la main.