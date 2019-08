Les premiers résultats du challenge Bernard-Chaudet

Mercredi, la première journée du Challenge Bernard-Chaudet a permis de mettre en lumière certains jeunes athlètes calédoniens. Chez les garçons, deux juniors ont décroché les deux premières places sur 100 m. Alix Davy (11’’47) s’est imposé devant Emmanuel Eatene (12’’34) alors que le cadet Rémy Lucien complète le podium (12’’93). Chez les filles, la minime Ateliana Magoni a été la plus rapide sur 100 m (13’’49), devant Loan Ville (13’’56) et Maila Marin (14’’13). Sur 1 000 m, la catégorie cadets a fait forte impression avec notamment un podium complet chez les hommes avec Jeremiah N’Godrela (2’42’’94), Yoan Cardona (2’57’’98) et Rémy Lucien (2’58’’35). Chez les femmes, Ines Roche (3’28’’24) a devancé de quelques dixièmes Marianne Fredonie (3’28’52). Charlotte Michel monte sur la troisième marche (3’37’’22).