Cassidy Chambonnier dans le dernier carré

La demi-centre de l’équipe de France moins de 17 ans, membre du pôle espoirs de Fleury-Loiret après avoir fréquenté celui de Nouméa, réalise un excellent championnat d’Europe jusqu’à présent avec 17 buts inscrits en 5 matchs et participe activement au bon parcours des Bleuettes. Après trois victoires en poules, ces dernières ont enchaîné par deux nouveaux succès dans le tableau principal contre l’Allemagne 25-21 - Cassidy a inscrit 5 buts et a été élue femme du match - et le Danemark 17-15. Suite à ce sans-faute, les filles de Laurent Puységur se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi où elles affrontaient cette nuit la Suède pour espérer retrouver en finale, dans la nuit de dimanche à lundi, les vainqueurs du match opposant la Hongrie et le Danemark.