Après un mois et demi de trêve, la Super Ligue retrouve les terrains

Sept victoires et un match nul. Pour le retour de la Super Ligue après un mois et demi d’absence, Hienghène Sport reçoit Horizon Patho avec la ferme intention de rester maître chez lui lors de cette 9e journée. Aucun de ses six précédents visiteurs n’a pu le faire plier. Pas même Magenta, champion sortant, dominé 3 à 1 (7e journée).

L’adversaire qui s’en est le mieux sorti est le SC Ne Drehu, qui l’avait contraint au partage des points 1 à 1 (2e journée).

Patho doit s’attendre à beaucoup souffrir face à un adversaire à la défense de fer (seulement 3 buts encaissés) et à l’attaque de feu (déjà 23 buts marqués dont 7 de Bertrand Kaï, le leader du classement des buteurs). Légèrement blessé, le capitaine de Hienghène avait été ménagé par le sélectionneur Thierry Sardo lors de la finale perdue des Jeux (2-1) face aux U23 Néo-Zélandais, mais devrait être sur le terrain cet après-midi.

Fâcheuse habitude

Derrière, la bataille pour la deuxième place qualificative à la O-League 2021 fait rage. L’AS Magenta, qui a récupéré ce rang grâce à sa victoire dans un match en retard face à Tiga (3-1), ne compte pas en rester là en recevant Trio Kejeny au stade Numa-Daly. « Comme tous les ans, nous visons le doublé », souligne Alain Moizan, heureux de retrouver tous ses internationaux après les Jeux. « Je ne les ai revus que mercredi, mais ils sont en forme. Notre seule crainte c’est le forfait possible de Richard Sélé qui est un peu malade », ajoute le coach.

Comme beaucoup de ses collègues, l’entraîneur de l’ASM a été confronté à l’absentéisme de certains de ses joueurs à l’entraînement durant la trêve. « Ici, les joueurs ont la fâcheuse habitude de se dire que “ce n’est pas la peine de s’entraîner si l’on ne joue pas??, alors qu’il faut faire tout le contraire et redoubler d’efforts pour compenser le manque de compétition. »

Une longue coupure

Un avis partagé par Romuald Martinez, le coach du Mont-Dore. « Après cette trop longue coupure, nous attaquons la deuxième phase un peu dans l’inconnu. Comme pour les autres équipes, je n’ai eu qu’une douzaine de joueurs par séance en moyenne. On se réconforte en se disant que nos adversaires sont, a priori, dans les mêmes conditions que nous. En discutant avec mes confrères, je sais qu’on n’est pas les moins bien lotis mais c’est quand même difficile à gérer », estime le technicien mondorien dont l’équipe sera confrontée au SC Ne Drehu au stade de Boulari.

Autre son de cloche chez Jean-Michel Némia, l’entraîneur de l’ES Wacaélé, qui s’estime un peu plus verni que ses collègues avec des joueurs assidus aux entraînements. « Déjà nos joueurs sont sur place (à Maré, ndlr). Et puis ils ont souscrit entièrement au projet présenté par nos dirigeants. Nous nous disons que ce championnat est tellement serré que les positions au classement peuvent beaucoup varier d’une journée à l’autre. Nous visons non seulement le maintien mais aussi un peu plus haut. Pourquoi ne pas terminer dans le trio de tête ? », assène-t-il. Pour la lanterne rouge, le redressement attendu passe par une victoire impérative cet après-midi face à Lössi au stade de La Roche.