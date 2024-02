Ligue 1 : Lyon enfonce Marseille, Brest et Nice se neutralisent, festival à Lille

La bonne opération de la 20e journée revient au Losc. Avec 35 points, les Lillois reviennent à hauteur de Monégasques bien pâles la nuit dernière. A domicile, les hommes de Paulo Fonseca ont réalisé une démonstration totale en première mi-temps, enfonçant encore plus le relégable Clermont (18e, 15 pts), avec des occasions en continu et quatre buts. Dont un doublé du Canadien Jonathan David (10e, 38e) et une super frappe du gauche d’Edon Zhegrova à 25 mètres (40e).

Les résultats de cette journée ! Quel club a fait la bonne opération selon-vous ? pic.twitter.com/orxVG1X0gx — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 4, 2024

Lorient n’est plus dernier

Les Nordistes sont juste au pied du podium de Ligue 1 : ils ont doublé Lens (6e, 32 points) vainqueur de Nantes dimanche matin (1-0), mais aussi Monaco (5e) à la différence de buts.

Au stade Louis-II, les Monégasques ont encore perdu des points après avoir été tenus en échec par le promu Le Havre (1-1) : ils restaient sur une défaite à domicile contre Reims et un match nul à Marseille.

Monaco, qui a rendu hommage à Jean Petit décédé le 23 janvier, n’a toujours pas gagné en L1 en 2024, malgré le 11e but de la saison de son capitaine Ben Yedder.

Les Lillois se retrouvent à un point de Brest (3e, 36 pts), après le match nul (0-0) mais intense et tactique des Bretons contre Nice (2e, 39 pts). Cela profite aux Parisiens, vainqueurs à Strasbourg (10e, 25 pts) samedi (2-1) et solides leaders avec huit points d’avance sur les Aiglons.

Le @PSG_inside prend toujours plus d’avance en tête du championnat ! Alors, où se trouve votre club ? pic.twitter.com/2TM9Ww1OnG — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 4, 2024

Lundi matin, l’Olympique lyonnais a renoué avec la victoire (1-0) contre l’OM, qui n’a toujours pas gagné en 2024 en L1 et s’éloigne des places européennes (8e). Grâce à ce succès, les Lyonnais emmenés par leur capitaine Alexandre Lacazette, auteur de son 10e but cette saison, voient la zone de relégation s’éloigner (15e, 19 pts) et ne sont plus barragistes.

De leur côté, les Rémois ont été freinés par Toulouse (3-2) qui a réalisé une très bonne première période, menant de trois buts avant de revenir aux vestiaires à la mi-temps. Les hommes de Will Still ont poussé jusqu’au bout pour revenir au score, en vain.

Dans le duel du bas de tableau, Lorient (17e, 16 pts) n’est plus dernier et est passé devant Clermont après avoir retrouvé la victoire (2-1) à Metz (16e, 16 pts), barragiste et derrière l’OL (15e).