Ligue 1 : Monaco grimpe sur le podium, Brest en descend et Lyon poursuit sa remontée

Piteusement éliminé en 8e de finale de la Coupe de France vendredi matin par Rouen, équipe de National, l’AS Monaco s’est bien rachetée ce lundi matin sur la pelouse de son voisin et rival et démontre qu’il reste un sacré client dans la lutte pour la Ligue des champions.

Les Monégasques ont dompté l’Allianz Riviera sur un doublé de Denis Zakaria et un but d’Aleksandr Golovin, profitant aussi de l’exclusion du défenseur et capitaine brésilien des Aiglons, Dante, en début de seconde période. Les voilà installés à la troisième place à une longueur du dauphin niçois, qui voit le PSG s’envoler vers un 12e titre de champion avec ses 11 points d’avance, après sa victoire convaincante dimanche matin contre Lille (3-1).

Brest marque le pas

C’est Brest (4e) qui fait grise mine en haut de tableau après s’être cassé les dents contre les Clermontois, bons derniers mais tout heureux de ne pas s’incliner face à l’une des meilleures formations de l’élite. Sensations de la première moitié de saison, les Bretons commencent à marquer le pas avec ce troisième nul consécutif en championnat, qui intervient juste après leur élimination en 8e de finale de la Coupe de France jeudi matin à Paris.

Un échelon en dessous, les Rennais de Julien Stéphan semblent avoir trouvé le bon rythme depuis le début de l’année et redeviennent des candidats sérieux à l’Europe. Qualifiés mercredi pour les quarts de finale de la Coupe de France, ils ont continué sur leur lancée en L1 grâce à un but de Benjamin Bourigeaud et pointent en 7e position. De quoi préparer dans la plus grande sérénité le déplacement sur la pelouse de l’AC Milan, vendredi en barrages aller de Ligue Europa.

Lyon reprend des couleurs

Dans la course au maintien, Lyon a failli replonger et retomber dans ses travers à Montpellier dans un duel de mal-classés mais le club rhodanien a été sauvé en fin de match, d’abord par son buteur providentiel Alexandre Lacazette puis par Maxence Caqueret (2-1), auteur d’une belle frappe sous la transversale. L’embellie constatée ces dernières semaines sous la direction de Pierre Sage se confirme pour l’OL, qui bénéficie également de l’apport de ses nombreuses recrues hivernales. Désormais 13e, Lyon respire un grand coup.

Lorient a lui aussi effectué une belle opération en battant Reims (9e) au Moustoir (2-0) et se donne de l’air avec ce 2e succès de rang (16e et barragiste).

Du côté rémois, l’international japonais Junya Ito, accusé d’agression sexuelle par deux femmes au Japon, a été titularisé par Will Still après avoir regagné la France à l’issue de l’élimination de son équipe nationale en quart de finale de la Coupe d’Asie au Qatar.

Nantes (12e) a pour sa part ramené une victoire précieuse de Toulouse (2-1), qui desserre un peu la pression autour de l’entraîneur Jocelyn Gourvennec.