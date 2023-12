Ligue Europa : Marseille, Rennes et Toulouse en barrages

Trois deuxièmes, mais des fortunes diverses: battus à Brighton (1-0) et face à Villarreal (3-2), Marseille et Rennes ont perdu leur première place de groupes et devront passer par les barrages d'accession aux huitièmes de Ligue Europa, à l'instar de Toulouse, plus heureux contre Linz vendredi matin lors de la sixième journée. Seul Lille est parvenu à terminer premier de son groupe et poursuit sa route en Ligue Europa conférence, grâce à son succès 3-0 contre Klaksvik.