Ligue Europa : objectif huitièmes pour l’OM et Rennes, barrages pour Toulouse

Les Marseillais, invaincus en cinq matches, sont en tête du groupe B mais ils n’ont qu’un point d’avance sur leur dauphin Brighton, avant une dernière escale risquée sur la côte sud de l’Angleterre (7h00, retransmis sur Canal + Foot). Une victoire ou un nul enverrait l’OM en huitième, tandis qu’une défaite obligerait à disputer un barrage face à un repêché de la Ligue des champions.

L’OM, qui vient d’enchaîner trois victoires en Ligue 1, voudra confirmer son renouveau face aux Seagulls, huitièmes de Premier League et assurés de disputer au moins les barrages de Ligue Europa. Match dans le match, Pierre-Emerick Aubameyang pour l’OM et Joao Pedro pour Brighton sont les deux meilleurs buteurs de la compétition avec cinq réalisations.

Dans son groupe F, Rennes a deux points d’avance sur Villarreal avant d’accueillir le sous-marin jaune valencien (4h45). Sans forcément le couler, préserver le nul suffirait. Tant que le Stade Rennais ne prend pas l’eau…

Depuis son arrivée sur le banc, Julien Stéphan a un bilan mitigé : deux victoires contre Reims et le Maccabi Haïfa, deux défaites contre Marseille et Monaco. Il pourrait dès vendredi faire pencher la balance du bon côté, pour éviter d’alourdir le calendrier au printemps prochain.

Ballotage favorable pour Toulouse

Le TFC, lui, aimerait bien rallier ces barrages en forme de seizièmes de finale : Liverpool étant assuré de finir premier, seule la deuxième place permet de continuer dans la compétition.

Avant de se déplacer à Linz en Autriche contre le LASK, Toulouse (8 pts) compte trois points d’avance sur le troisième, l’Union Saint-Gilloise (USG). Une victoire ou un nul suffirait. Et même en cas de défaite, le TFC sera qualifié si dans le même temps l’USG ne s’impose pas contre Liverpool.

Si les Belges réalisent l’exploit contre les Reds et que le TFC perd contre le LASK, il faudra alors regarder la différence de buts générale, la différence de buts particulière entre Toulouse et Saint-Gilles étant nulle après leurs confrontations directes (1-1, 0-0).

Par ailleurs, le groupe le plus indécis est le groupe C, avec le Betis Séville (1er, 9 pts), les Glasgow Rangers (2es, 8 pts) et le Sparta Prague (3e, 7 pts) qui se tiennent en deux points. Pour se départager, le Betis reçoit les Rangers alors que le Sparta Prague se déplace sur le terrain de l’Aris Limassol.

Seule équipe à 15 points, le Bayer Leverkusen tentera de finir sur un carton plein total contre les Norvégiens de Molde.

Chaque troisième de groupe sera reversé en barrage de Ligue Europa Conference, compétition où Aston Villa, la Fiorentina ou Lille figurent parmi les favoris.

Le Losc, déjà assuré de continuer cette troisième compétition européenne, se qualifiera directement pour les huitièmes sans passer par les barrages s’il gagne contre le KI Klaksvik, champion des Iles Féroé, ou si le Slovan Bratislava ne bat pas l’Olimpija Ljubljana.