La lente dégringolade du FC Gaïtcha

Ason actif un petit match nul obtenu lors de la 4e journée face au CA Saint-Louis (1-1). À son passif huit défaites dont certaines sur de gros scores (9-0 devant Dumbéa, 5-0 face à Kunié). D'où la différence générale de buts très négative de -26 pour 7 petits buts marqués soit moins d'un par match et 32 buts encaissés pour une moyenne de 3,5 buts. Samedi dernier face à l'Olympique, sa 8e défaite était consommée au terme de la première période, son adversaire menant alors 4 à 0. Certes, Gaïtcha a bien réagi lors de la seconde période, remportée au niveau du score (1-0), mais cela ne l'a pas empêché de connaître une nouvelle déconvenue. Pour ne pas risquer d'être encore un peu plus distancé par ses concurrents dans la course au maintien, Gaïtcha se doit de réagir demain après-midi face à Païta lors de la dernière journée des matches aller.

Période sombre

Sa tâche ne s'annonce pas facile face à un promu qui, après des débuts difficiles en élite provinciale, a enfin trouvé ses marques. En témoignent ses victoires 1-0 face à l'Olympique et celle par 3 à 2 en déplacement devant Ouitchambo. Ce qui lui permet d'être 8e sur 11 au classement.

L'autre équipe qui traverse une période sombre, c'est Thio Sport qui vient d'encaisser une sévère défaite à domicile devant l'AS Kunié (8-1). Même lorsqu'elle évoluait en Super Ligue, face aux cadors comme Magenta ou Hienghène, Thio n'avait jamais subi pareille déroute. La faute, une nouvelle fois, à l'absence de plusieurs titulaires pris par leurs obligations professionnelles.

L'Olympique troisième

L'AS Kunié, qui menait déjà 6-1 au repos, s'est rapprochée à 2 points (28 à 30) du leader Dumbéa qui était au repos. À la faveur d'une victoire lors du match en retard de la 9e journée devant Boulouparis, l'ASK peut espérer déborder Dumbéa et s'emparer du fauteuil de leader. Mais en attendant il faut déjà bien négocier le match qui l'opposera à Iaai Nord demain après-midi. Dans le même temps, Dumbéa affrontera l'Olympique. Ce dernier n'a jamais été à pareille fête depuis son retour en Promotion Honneur puisqu'il occupe une belle troisième position.