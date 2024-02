Real, City, PSG et Bayern... un casting quatre étoiles pour le retour de la Ligue des champions

Le PSG pour franchir un cap

Le PSG de Luis Enrique, qui déroule en Ligue 1 comme contre Lille samedi (3-1), doit encore prouver qu'il a le niveau pour rivaliser avec les cadors européens et enfin passer les huitièmes de finale, après deux éliminations d'affilée à ce stade. Cette fois, le club de la capitale a évité une confrontation contre les gros calibres que sa deuxième place en phase de groupes rendait probable, héritant au tirage au sort de la modeste Real Sociedad.

Modeste mais solide : le club basque a terminé premier de son groupe devant l'Inter Milan, finaliste la saison dernière. Reste qu'une sortie de route du PSG contre le 7e de Liga, novice à ce niveau européen, serait une sérieuse déconvenue à l'heure où le club est contraint d'envisager un possible départ de Kylian Mbappé en fin de saison. Premier élément de réponse jeudi matin au Parc des Princes.

Paris SG - Real Sociedad (jeudi à 7 heures sur Canal+)

La Lazio, un défouloir pour le Bayern ?

Le Bayern Munich a été humilié dimanche par le Bayer Leverkusen (3-0) et cela n'arrive pas souvent en Bundesliga, dont le club bavarois a remporté les 11 dernières éditions. Poreux en défense et incapables de se procurer des occasions de but, l'équipe entraînée par Thomas Tuchel doit réagir en Ligue des champions jeudi matin à Rome.

La Lazio peut nourrir quelques craintes : éliminé en Coupe d'Allemagne par une équipe de 3e division début novembre, le Bayern avait puni le Borussia à Dortmund (4-0) ; après avoir vrillé contre Francfort le 9 décembre (défaite 5-1), le Bayern avait enchaîné les victoires en championnat.

Lazio Rome - Bayern Munich (jeudi à 7 heures sur BeIN Sports 1).

Manchester City sur sa lancée





Fort de ses six victoires en autant de matches en phase de poules, le tenant du titre devrait passer sans souci face au Petit Poucet des huitièmes de finale, le FC Copenhague. Après un passage à vide en Premier League en fin d'année 2023, les hommes de Pep Guardiola ont rectifié le tir et sont en plein élan. A l'image d'Erling Haaland, un temps blessé, qui a inscrit un doublé contre Everton dimanche.

FC Copenhague - Manchester City (mercredi à 7 heures sur BeIN Sports 1).

Le Real Madrid défié par Leipzig

Le Real Madrid semble avoir marqué la Liga de son empreinte après avoir cogné son dauphin Gérone dimanche (4-0) et peut se tourner sereinement vers la Ligue des champions. Leipzig a en théorie les armes pour inquiéter les Madrilènes après avoir fait souffrir City en poules. Mais Xavi Simons, Loïs Openda et leurs comparses traversent une passe difficile en championnat (5e) et manquent de confiance.

RB Leipzig - Real Madrid (mercredi à 7 heures sur Canal+ Foot, RMC Sport UHD, RMC Sport 1).