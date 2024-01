Trophées Fifa 2023: la surprise Messi, l’évidence Bonmati

L’Argentin Lionel Messi a été désigné meilleur joueur de l’année 2023 devant Erling Haaland et Kylian Mbappé, un choix surprise annoncé ce mardi matin à la cérémonie "Fifa The Best", où l’Espagnole Aitana Bonmati a poursuivi sa razzia de titres chez les femmes.