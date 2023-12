Catégories U18 et U15 : le Mont-Dore et Magenta remportent la Coupe de Calédonie

Pour une fois, les jeunes ont pu fouler la pelouse du grand stade territorial et n’ont pas manqué de se faire applaudir par un public relativement nombreux venu les encourager. Chez les U15, l’AS Magenta s’est imposée 3 à 1 à Hienghène Sport. Le 7 octobre, c’était déjà la même affiche de la finale de la Coupe de Calédonie 2023, celle des seniors. A cette occasion, Hienghène l’avait emporté 2-2 et 5 tirs au but à 4, s’octroyant un sixième trophée. Deux mois plus tard, les U15 de l’ASM ont vengé leurs aînés en s’imposant par 3 buts à 1, conservant ainsi un trophée remporté la saison dernière pour avoir défait l’AS Wetr aux tirs au but.

Tout est allé très vite puisqu’après seulement 92 secondes de jeu, Magenta ouvrait la marque grâce à un but contre son camp de Brandley Makam de la tête, consécutivement à un corner (1-0, 2e). Ce sera le score à la mi-temps.





Dès la reprise, adossée à son tour au vent, Hienghène égalisait par Benjamin Bouarat qui prolongeait de la tête un long coup franc (1-1, 47e). L'ASM reprenait l’avantage grâce à Edghy Béaruné en position illicite puisque ce joueur ainsi que trois de camarades étaient nettement hors-jeu (2-1, 70e). Parfaitement valable le troisième but signé Henrick Wassingalu en toute fin de match (3-1, 90e +1), légitimait la victoire de l’AS Magenta qui conservait ainsi le trophée.

L’équipe victorieuse est entraînée par Marielle Haocas tout fraîchement reçue au brevet moniteur football (BMF) et qui a donc remporté un premier trophée majeur dès sa première année de coaching d’une équipe de jeunes. Puisse son exemple être suivi par d’autres jeunes femmes pour le plus grand bien du football calédonien.

Le Mont-Dore aux tirs au but

Dans la seconde finale de l’après-midi, l’AS Mont-Dore donnait la réplique au SC Ne Drehu lors d’un match très attendu. La rencontre a été celle qu’on espérait, âpre et serrée, entre deux des meilleures équipes calédoniennes de cette catégorie d’âge.

Au terme des 90 minutes réglementaires de jeu et même un peu plus avec le temps additionnel accordé par l’arbitre, ces deux équipes n’ont pas pu se départager, étant renvoyées dos à dos sur le score de 1 à 1. Le but marqué par Louis Brunet dans la 3e minute du temps additionnel a permis au Mont-Dore de rentrer aux vestiaires avec ce mince pécule (1-0, 45e+3). Mais dès la reprise du jeu, Setrun Waiheko a égalisé d’un puissant tir croisé décoché pourtant dans un angle fermé (1-1, 55e).

Ce score ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final. Lors de la dramatique séance des tirs au but, le capitaine et gardien du Mont-Dore Gabin Rachel a fait échec à trois joueurs adverses pour permettre à son équipe de l’emporter. Parti à droite puis à gauche, il a réussi à stopper les tentatives des deux premiers tireurs de Ne Drehu. Il récidivait face au quatrième tireur pour donner la victoire à l’AS Mont-Dore sur le score final de 1 à 1 et 3 tirs au but à 1. Après ces deux dernières finales, on connaît désormais tous les lauréats de la saison 2023 tant en championnat qu’en Coupe de Calédonie.

Les matches de samedi



A Nouméa, stade Numa-Daly, l’AS Magenta bat Hienghène Sport 3 à 1 (1-0). Buts Brandley Makam (2e, csc), Edghy Béaruné (70e), Henrick Wassingalu (90e+1) pour Magenta ; Benjamin Bouarat (47e) pour Hienghène. Magenta remporte la Coupe de Calédonie des U15.

A Nouméa, stade Numa-Daly, AS Mont-Dore bat SC Ne Drehu 1 à 1 et 3 tirs au but à 1 (1-0). Buts Louis Brunet (45e+3) pour Mont-Dore ; Setrun Waiheko (55e) pour Ne Drehu. L’AS Mont-Dore remporte la Coupe de Calédonie des U18.

Le palmarès 2023 Championnats Super Ligue : AS Magenta PH Sud : CA Saint-Louis PH Nord : RC Poindimié PH Iles : AS Waguelilo Kapital Féminines : en attente U18 fédéral : AS Lössi U15 territorial : AS Lössi Coupe de Calédonie Seniors : Hienghène Sport Féminines : AS Academy Féminine U18 : AS Mont-Dore U15 : AS Magenta