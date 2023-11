Coupe de France : une longue série d’échecs des clubs calédoniens

Plus d’un demi-siècle d’histoire commune. Au mois de novembre 1968, la grande JSVDT avait été battue seulement 1-0 par le SC Toulon au stade Numa-Daly devant 8 000 spectateurs enthousiastes, son adversaire évoluant à l’époque en deuxième division professionnelle française.

Depuis, il y a eu 34 autres affrontements entre clubs calédoniens et métropolitains. 34 et pourquoi pas 55 comme le nombre d’années séparant 1968 de 2023. Tout simplement à cause de l’instauration à partir de 1974, par la Fédération française de football, d’un tournoi de qualification afin de désigner un seul représentant du Pacifique en Coupe de France.

A ses débuts ce tournoi comprenait même un club des Nouvelles-Hébrides qui allaient devenir ensuite le Vanuatu. A l’époque, le football de club tahitien dominait son homologue du Caillou avec le grand Central Sport, l’AS Pirae ou bien l’AS Vénus. Jusqu’à son arrêt en 1993, ce tournoi du Pacifique n’allait sourire qu’à deux reprises à une équipe du pays, celle du CA Saint-Louis, victorieuse en 1983 et 1986. Contre dix-sept succès pour les Tahitiens en vingt ans, le tournoi n’ayant pas été disputé en 1982.

Voilà qui explique l’absence de la Calédonie en deux périodes, la première entre 1976 et 1983, la seconde entre 1987 et 1994, car après ce Tournoi de la Coupe de France, il y a eu la Coupe des Tom qui n’a pas plus souri aux clubs du Caillou. Puis la FFF a donné à chacun de nos deux territoires un représentant au 7e tour de cette Coupe de France.

Magenta, seule exception

En 34 participations, un seul club calédonien a réussi à passer un tour. Il s’agit de l’AS Magenta. En novembre 2010 au stade Numa-Daly, l’ASM a réussi à terrasser le FC Dunkerque (CFA2) 5 tirs au but à 4 après une égalité à 1-1 au terme de la prolongation. " Nous avons été longtemps menés à la marque, jusqu’à cette égalisation à 1 partout de Jean-Philippe Saïko dans les toutes dernières secondes du match ", raconte Pierre Wajoka.

Ce que ne dit pas le capitaine de l’époque et actuel entraîneur de Magenta, avec la modestie qui le caractérise, c’est qu’il était l’auteur de la passe décisive pour son avant-centre et que c’est lui qui a converti le cinquième et dernier tir au but, celui de la victoire, faisant exploser de joie tout le stade.

Ce match nul de 1 à 1 était d’autant plus méritoire que Magenta a évolué en infériorité numérique durant toute la seconde mi-temps puis des 30 minutes de la prolongation, après le carton rouge infligé à la 43e minute de jeu à Noël Kaudré. Au 8e tour à Paris, Magenta tombait sur un adversaire trop fort pour lui. Large vainqueur 4-0, le Paris FC évoluait alors en National, le troisième niveau français derrière les Ligues 1 et 2.

Au bilan général, l’AS Magenta a participé à 11 matches de Coupe de France (1994, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2014, 2016 et 2011), contre 5 pour Hienghène (2013, 2015, 2019, 2022 et 2023), 4 pour le CA Saint-Louis (1985, 1988, 1996, 1997) et 3 pour la JS Traput (1998, 1999, 2000), le club de Lifou s’étant parfois qualifié en remportant le Tournoi de la Coupe de France mis en place par la Ligue de football de Nouvelle-Calédonie (LNCF) de l’époque, en parallèle à la Coupe de Calédonie qui est redevenue, depuis, le support de la qualification du club calédonien.