Jeux du Pacifique : la victoire des footballeurs en guise d’apothéose

De tout temps, le football a occupé une place particulière dans ce rendez-vous quadriennal des sportifs du Pacifique. Gagner les Jeux mais perdre le football a toujours été un manque pour beaucoup de pays. Comme par exemple en 1966 à Nouméa qui avait vu les Cagous remporter leurs premiers Jeux. Mais la défaite par 2-0 en finale du football, qui plus est, face à Tahiti, le frère ennemi, avait plongé tout le pays dans la douleur.

Rien de tel cette année donc avec la victoire samedi en milieu de journée des Calédoniens aux tirs au but après un nul de 2 à 2 au terme du temps réglementaire face à des Salomonais qui se sont battus bec et ongles avant de s’avouer vaincus.

Des Cagous séduisants

Grâce à une bonne entame de match, les Calédoniens ont rapidement ouvert la marque par Lues Waya de la tête, après un premier tir de César Zéoula mal repoussé par le gardien salomonais (1-0, 7e).

Contraints de courir après le score, les locaux parvenaient à leurs fins en égalisant à l’approche de la pause. Sur un contre rondement mené, Rocky Nyikeine, le gardien calédonien était battu par un tir croisé (1-1, 44e). Mais dans les arrêts de jeu de cette première période, Shene Wélépane, d’un tir lointain permettait aux siens de mener 2-1 (45e+5) au repos. Lors de ces 45 premières minutes on a pu voir une équipe calédonienne séduisante qui monopolisait le ballon en le faisant bien circuler et on se disait alors qu’elle est sur la bonne voie de la conquête d’un huitième sacre aux Jeux.

Tirs au but décisifs

En seconde période, les Salomonais égalisaient grâce au même joueur à la suite d’un rush de leur attaquant vedette Raphael Lea’a (2-2, 70e). Dans le temps additionnel, la Calédonie obtenait un penalty. Mais le gardien salomonais parvenait à bloquer le tir très mal exécuté de César Zéoula (90e+6).

Les Cagous perdaient ensuite Morgan Mathelon pour un deuxième carton jaune mais parvenaient à préserver, même en infériorité numérique, le match nul jusqu’au coup de sifflet final donné par l’arbitre après 12 minutes d’arrêt de jeu.

Le sort de la rencontre et la victoire finale se sont ensuite décidés aux tirs au but sans passer par la prolongation. En envoyant le ballon au-dessus des buts gardés par Rocky Nyikeine, le huitième tireur salomonais causait la perte de son équipe.

Et de huit !

La Calédonie s’imposait finalement sur le score de 2-2 et 7 tirs au but à 6. Lors de ces tirs au but César Zéoula a pris ses responsabilités de capitaine. Malgré le penalty raté en cours de match, il n’a pas hésité à se prêter à cet exercice si particulier. Cette fois il a converti sa tentative. C’est la deuxième fois que la Calédonie battait les Salomon en finale des Jeux. La première fois a eu lieu en 2011 à Nouméa où elle l’avait emporté 2-0.

En prenant également sa revanche sur un adversaire qui l’avait battue 1-0 au mois d’octobre à Nouméa lors de la Melanesia Cup, elle inscrit pour la huitième fois son nom au palmarès des Jeux, contre 5 pour Tahiti, 2 pour Fidji et 1 pour la Nouvelle-Zélande. Cette année, le triomphe des Cagous aux Jeux est donc complet avec cette médaille d’or du football masculin. Déjà présents à Nouméa, le coach Pierre Wajoka et les joueurs César Zéoula et Rocky Nyikeine ont gagné une nouvelle médaille d’or face au même adversaire, 12 ans après.

Les pays les plus titrés aux Jeux



8. Nouvelle-Calédonie : 1963, 1969, 1971, 1987, 2007, 2011, 2015, 2023

5. Tahiti : 1966, 1975, 1979, 1983, 1995

2. Fidji : 1991, 2003

1. Nouvelle-Zélande : 2019

Aux Jeux de Guam en 1999, le tournoi de football n’a pas été disputé pour cause de conflit d’intérêts entre la Fifa et le Conseil des Jeux.