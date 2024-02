Play-off de la O-League 2024 : continuité et sérénité à l’AS Magenta

Pour avoir battu l’ASC Gaïca à deux reprises en championnat la saison dernière et forte d’un effectif riche en quantité mais surtout en qualité qui n’a pas beaucoup bougé durant l’intersaison, l’ASM est annoncée comme favorite de ces deux rencontres par beaucoup d’observateurs. Pierre Wajoka rejette cette affirmation. " C’est du 50-50, chacune de nos deux équipes a sa chance de l’emporter. On espère que ce sera nous, bien sûr ", affirme l’emblématique coach. " L’équipe a eu une excellente préparation et les garçons sont en forme. Ils se sont montrés raisonnables et responsables durant la trêve. Ils se sont entretenus physiquement et individuellement comme on le leur avait demandé. Lors des séances collectives qui ont été rendues possibles par l’ouverture des terrains, on n’a pas eu à beaucoup travailler le physique et on s’est beaucoup attaché à peaufiner l’aspect technique et tactique. Je sens que l’équipe est prête à en découdre ", poursuit Pierre Wajoka. A l’exception de William Rokuad exilé en Métropole pour des raisons professionnelles, l’entraîneur disposera du même groupe de joueurs qui a remporté le titre 2023.

Cinq nouvelles recrues

Après un début de championnat catastrophique fait de 3 défaites et d’un match nul pour seulement 2 victoires qui lui ont fait occuper une modeste 8e place après 6 journées, le staff technique s’est attaché à redonner confiance ou groupe tout en tentant de doubler pratiquement tous les postes. " La concurrence a créé une saine émulation et tous, titulaires comme doublures, ont fortement progressé, ce qui nous a permis de terminer en trombe le championnat et de remporter un 12e titre ", conclut Pierre Wajoka.

Pour compenser l’absence de William Rokuad, l’ASM enregistre l’arrivée de cinq joueurs. Issu des rangs juniors du club, Mel Haewengene avait arrêté la compétition. Il fait son retour cette année et ne sera donc pas considéré comme muté. Venu de l’AS Mont-Dore, le jeune Louis Brunet a marqué l’un des buts de Magenta lors d’un match de préparation gagné 3-0 face au CA Saint-Louis. Il y a aussi Jimmy Watu, transfuge du Dumbéa FC et Caihé Caihé en provenance de l’AS Wetr. Il y a enfin Antoine Pereira De Carvalho qui n’est pas un Portugais ou un Brésilien comme son nom semble l’indiquer mais un Sénégalais. " C’est un solide gaillard très technique qui occupe le poste de défenseur droit " se félicite le coach. Mais Pereira qui évoluait à l’Elan de Sornières un club de Régional 2 des Pays de la Loire, ne disputera pas le premier match contre Gaïca, ayant dû quitter précipitamment Nouméa à cause d’un souci familial.

Des objectifs ambitieux

" Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons déjà sous la main. On n’a donc pas cherché à recruter à outrance. Ceux qui ont signé sont venus de leur propre initiative et nous nous en félicitons ", se réjouit Pierre Wajoka. En cette nouvelle saison, l’AS Magenta a des objectifs élevés à atteindre. " On vise une qualification pour la O-League qui permettrait de placer l’équipe sur de bons rails avant les grosses échéances qui nous attendent. On veut conserver notre titre de champion et conquérir une nouvelle Coupe de Calédonie. Signer un nouveau doublé, c’est l’objectif assigné aux garçons et ils savent qu’ils n’ont pas le droit de nous décevoir ainsi que nos nombreux et fidèles supporters ", prévient Pierre Wajoka qui se réjouit de la solidité de sa défense.

Avant de battre par 3-0 le CA Saint-Louis, l’ASM était allée au stade de Tiéti vaincre par 5 à 0 le RC Poindimié, le champion en titre de la PH Nord qui avait raté de peu la montée en Super Ligue en se faisant battre 2-1 par l’AS Kunié lors d’un match de barrage. Deux belles victoires sans prendre le moindre but. Cette défense sera soumise à rude épreuve cet après-midi puis une semaine plus tard face à une ambitieuse ASC Gaïca tout aussi décidée à remporter ces deux matches de barrage pour pouvoir participer à sa deuxième campagne océanienne en mai à Tahiti, après celle de 2015 conclue sur une demi-finale perdue de justesse 1-0 face à l’ogre Auckland City, le futur lauréat.

Samedi 17 février : Magenta – Gaïca, à 15 heures, au stade Numa-Daly.