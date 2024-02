Play-off de la O-League 2024 : Magenta prend une option sur Gaïca

Samedi 17 février, lors du premier match des play-off de la O-League au stade Numa-Daly, l’AS Magenta s’impose face à l' ASC Gaïca 2-1. Ce score étriqué laisse entrevoir à son adversaire l’espoir de retourner la situation en sa faveur le samedi 24 février lors de leurs retrouvailles. Si on ne peut pas affirmer que ce match s’est résumé en une histoire de penalty, force est de constater que les coups de pied de réparation ont joué un grand rôle prépondérant dans son dénouement et en sa conclusion.

Lorsqu’après la première demi-heure de jeu, Fonzy Ranchain a vu son tir parfaitement bloqué en deux temps par Michael Ulile, on s’est dit que Gaïca venait de manquer une belle occasion (31e). D’autant plus que dans la continuité du jeu, Magenta obtenait un penalty que parvenait à transformer Jean-Claude Jéwiné qui trompait Rocky Nyikeine, le gardien international, dont c’était le premier match sous ses nouvelles couleurs, ne pouvant rien faire sur le tir croisé du milieu de terrain de Magenta (1-0 32e).

1-0, c'était le score à la pause en faveur d’une équipe de Magenta adossée au vent qui soufflait fort en sa faveur. On pensait que bénéficiant à son tour de l’aide des éléments, Gaïca allait prendre le jeu à son compte en seconde période. Il n’en a rien été. C’était au contraire Magenta qui doublait la mise. Parti de son camp Jimmy Watu, transfuge de Dumbéa, s’en est allé à grandes enjambées crucifier pour la deuxième fois Nyikeine (2-0, 65e). Cinq minutes plus tard, ce même Watu était bousculé dans la surface, obligeant l’arbitre Sébastien Pelissier à accorder un deuxième penalty à Magenta. Mais cette fois, Jéwiné ne parvenait pas à tromper Nyikeine en ratant carrément le cadre (70e). Le match venait de vivre un tournant majeur.

Deuxième manche le 24 février

" A 3-0 ou même plus car nous avons raté beaucoup trop d’occasions de but, le match était définitivement plié. Mais à 2-1, rien n’est encore joué. Mais ne faisons pas la fine bouche, nous avons gagné et c’est bien là l’essentiel. On va tout faire pour remporter le deuxième match et s’offrir nos billets pour Tahiti. Les garçons le méritent ", soupirait l’entraîneur Pierre Wajoka à la fin du match. Car dans le temps additionnel, Neville Wahiobé à réduit l’écart pour Gaïca d’un coup de tête rageur à la réception d’un centre venu de la gauche (2-1, 90e+10).

Samedi prochain 24 février sur la même pelouse, Magenta pourra se contenter d’un match nul pour obtenir une nouvelle qualification pour la O-League. En cas de victoire de Gaïca par 1 but d’écart, les deux équipes iront jusqu’aux prolongations et éventuellement aux tirs au but pour se départager. En s’imposant avec 2 buts d’écart et plus, Gaïca se qualifierait. Pour ce deuxième match, Magenta sera privé de Jéwiné qui a reçu un carton rouge direct pour un tacle mal maîtrisé (90e+4). Une grosse perte pour le club de Nouméa tant ce joueur infatigable et précieux relanceur tient un rôle majeur dans son milieu de terrain.

Le match

Match de barrage de la O-League 2024. A Nouméa, stade Numa-Daly, AS Magenta bat ASC Gaïca 2 à 1 (1-0). Buts : Jean-Claude Jéwiné (33e s.p.), Jimmy Watu (65e) pour Magenta ; Neville Wahiobé (90e+10) pour Gaïca. Match retour à 15 heures le samedi 24 février à Numa-Daly.