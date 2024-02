Play-off de la O-League 2024: retrouvailles entre Magenta et Gaïca

C’est parti pour les play-off de la O-League 2024. Ce samedi après-midi, l’AS Magenta jouera contre l’ASC Gaïca à Numa-Daly et quel que soit le résultat de cette première manche, le champion de Calédonie 2023 et son dauphin se retrouveront une semaine plus tard, soit le samedi 24 février, sur le même stade pour en découdre lors de la seconde manche. Le résultat cumulé des deux matches permettra de désigner l’équipe qui représentera le football cagou à la phase finale du championnat d’Océanie des clubs champions, la fameuse O-League, qui se déroulera du 11 au 24 mai à Tahiti.

Entre Magenta et Gaïca, mon cœur balance. L’an passé, le titre s’est joué au décompte du goal-average particulier – qui tient compte du résultat des deux matches qui ont opposé ces deux équipes -. Et à ce petit jeu, c’est l’ASM qui l’a emporté grâce à deux victoires, par 4 à 2 à l’aller et par 3 à 2 au retour. En prenant en compte le goal-average général comme pour tous les grands championnats nationaux, c’est Magenta qui l’emporterait encore avec +28 contre +18 à sa rivale. Des paramètres qui permettent de désigner Magenta comme le grand favori de ce play-off ? Pas si sûr car durant l’intersaison Gaïca s’est considérablement renforcé. Même si elle a perdu Pierre Bako, sacré meilleur joueur de la Super Ligue 2023, parti tenter sa chance en Métropole, Gaïca a fait signer sept nouveaux joueurs dont deux internationaux A, le gardien Rocky Nyikeine et le défenseur Fonzy Ranchain, en provenance de Hienghène Sport. Les deux rencontres s’annoncent donc très ouvertes et indécises.

Phase finale en mai à Tahiti

En cas d’égalité parfaite au terme du deuxième match, celui-ci ira jusqu’aux prolongations et éventuellement aux tirs au but pour désigner obligatoirement un vainqueur. Prévue à Tahiti, la phase finale regroupera les huit meilleures équipes de toutes les fédérations affiliées à la Confédération océanienne de football (OFC).

Sans attendre de connaître le nom des qualifiés par pays, l’organisme régional a procédé au tirage au sort afin de composer les deux groupes. Le groupe A comprend les représentants de la Nouvelle-Zélande, des Iles Salomon, des Iles Fidji et de la Papouasie Nouvelle-Guinée.

L’équipe calédonienne se retrouve dans le groupe B en compagnie du club issu du tournoi de qualification ainsi que de ceux du Vanuatu et de Tahiti. Le mardi 28 mai, la grande finale permettra de désigner le club champion d’Océanie 2024, qui succédera au palmarès à Auckand City, couronné pour la 11e fois l’an passé après avoir battu l’équipe fidjienne de Suva FC 4-2 en finale. En demi-finales Auckland a battu difficilement le champion du Vanuatu, Ifira Blackbird n’étant incliné que par 2-2 puis 5 tirs au but à 4. De son côté Suva est venu à bout plus facilement 4-2 du champion de Tahiti, l’AS Pirae.

Le programme Première manche Samedi 17 février Stade Numa-Daly 15 heures : Magenta – Gaïca Seconde manche Samedi 24 février Stade Numa-Daly 15 heures : Gaïca – Magenta

Ça joue ailleurs aussi Si en Nouvelle-Calédonie, Magenta et Gaïca participent à un playoff, chez les autres nations majeures du football océanien, la formule préconisée par l’OFC est également de mise. A Tahiti, Pirae sera opposé à Tefana alors qu’aux Fidji, Rewa s’est déjà qualifié en battant Lautoka 3 à 2 après prolongation lors du deuxième match, le premier s’étant soldé sur un score nul et vierge (0-0). Southern Strikers et Hekari se feront face en Papouasie Nouvelle-Guinée, tout comme Central Coast FC et Solomon Warriors aux Iles Salomon. En Nouvelle-Zélande, Auckland City, détenteur du titre continental, aura à repousser les assauts de Wellington Olympic tout comme en 2023. Renouvellement au Vanuatu avec une opposition entre Ifira Blackbird et Classic.

Tournoi de qualification Pour désigner le huitième qualifié pour le tournoi final, l’OFC met en place un tournoi de qualification qui regroupe les pays mineurs, footballistiquement parlant, de la région. Sont regroupées à compter du samedi 17 février à Nuku’alofa (Tonga) les quatre équipes suivantes : Tupapa Maraerenga (Illes Cook), Veitongo FC (Tonga), Vaivase-Tai FC (Samoa) et Vaiala Tongan (Samoa américaines). Chaque équipe affrontera les trois autres et le premier du classement sera qualifié dans le groupe B du tournoi final à Tahiti.

Repères Les groupes - Groupe A Nouvelle-Zélande, Iles Salomon, Iles Fidji, Papouasie Nouvelle-Guinée. - Groupe B Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, vainqueur du tournoi de qualification. Les dates A Tahiti, lors du tournoi final, la phase de groupe se déroulera entre le 15 et le 22 mai. Les demi-finales croisées entre les premiers et deuxièmes des poules sont prévues le samedi 25 mai et la grande finale le mardi 28 mai.