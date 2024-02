Play-off de la O-League : des recrues de marque à l’ASC Gaïca

Sa deuxième place en championnat l’an dernier permet à l’équipe de Gaïca de disputer un barrage en deux manches pour la qualification à la O-League 2024 dont le tournoi final se déroulera en mai à Tahiti. Tout commence cet après-midi à partir de 15 heures avec le coup d’envoi de la première manche entre les deux équipes. Face à Magenta, Gaïca présentera certainement une équipe remaniée. Sans Pierre Bako, son maître à jouer exilé en Métropole, l’ASCG alignera tout de même une équipe grandement compétitive.

Sept recrues

Durant l’intersaison elle a réussi à attirer pas moins de 7 recrues dont les internationaux A, le gardien Rocky Nyikeine et le défenseur Fonzy Ranchain qui ont participé avec la sélection à la conquête de la médaille d’or des Jeux du Pacifique 2023 à Honiara aux Iles Salomon. En plus de ces deux Internationaux, Gaïca a aussi fait signer Nathanael Luewadia (Qanono Sport), Léo Makalu (Qanono Sport), Bolo Hnaweo (DFC), Aimé Kazo (DFC) et Ban Bako (Groupement Sportif d’Ouvéa). Avec des telles recrues qui viennent enrichir un groupe déjà très costaud, Gaïca s’annonce donc comme le favori du barrage de la O-League face à Magenta. Ce n’est pas le sentiment de Jamie Waïmo. " Pour moi Magenta est favori c’est le champion en titre et c’est aussi le club le plus titré du pays. L’ASM est une habituée de ce genre de match. Nous, on sait d’où l’on vient, il y a deux ans nous étions en Promotion d’honneur, on aborde ce match avec beaucoup d’humilité et on jouera toutes nos cartes à fond ", analyse le président de la section football de l’ASC Gaïca.

Départ de Pierre Bako

Le départ de Pierre Bako, sacré meilleur joueur de la Super Ligue 2023 a-t-il état compensé, poste pour poste ? A cette question le président Waïmo se montre catégorique. " Personne n’est irremplaçable. Même Pierre qui est pourtant un joueur hors norme. Pierre nous a quittés, on continue de travailler avec le coach pour compenser son absence avec les joueurs qui sont présents. Le groupe est là, avec la qualité, il faut faire en sorte maintenant que les joueurs prennent leurs responsabilités. A Gaïca on dispose d’un réservoir de joueurs de qualité. Les années passent, les joueurs se succèdent mais Gaïca restera Gaïca en fonction des générations de joueurs. On garde les pieds sur terre et ne pas tomber dans la folie des grandeurs. Bien que la qualité soit au rendez-vous, il faut rester vigilant sur le bien-être du groupe et ne pas avoir l’effet inverse de nos actions c’est-à-dire détruire un groupe qui vit ensemble depuis plus de 4 ans maintenant ". Selon le président Waïmo, la préparation s’est bien déroulée pour permettre à Gaïca d’aborder dans les meilleures conditions ce premier match de la O-League.

La vérité du terrain

" Mais la vérité c’est sur le terrain samedi ", tient-il à préciser tout en ajoutant : " Je me suis rendu compte que la préparation que l’on a connue à une autre époque n’est plus la même. Les joueurs sont très jeunes, ils ont déjà un bon physique naturellement. La préparation doit maintenant leur permettre de vite retrouver les automatismes, les bonnes habitudes et surtout se mettre en mode compétition ". " L’objectif cette saison c’est de jouer en prenant du plaisir, le football reste un jeu où chaque membre du bureau et du staff de l’équipe doit utiliser le football comme une échappatoire aux difficultés dans la vie de tous les jours. Les jours sont difficiles avec une sorte de climat anxiogène qui règne dans le pays, il y a des enfants qui meurent par des tirs de balles de personnes adultes et j’en passe. Je veux remettre le ballon au centre du jeu et que l’on se dise que l’on doit et que l’on veut juste passer un bon moment à chaque match. Certes il y a la compétition, bien sûr on va jouer pour gagner chaque match pour rendre heureux nos supporters et notre grand chef. C’est la projection que l’on se donne, jouer et donner de la joie, de l’amour et du bonheur aux passionnés de football de tout le pays et pourquoi pas dans l’Océanie " si dieu le veut "… conclut le président Waïmo avec la verve que tout le monde lui connaît.

Samedi 17 février : Magenta – Gaïca, à 15 heures, au stade Numa-Daly.