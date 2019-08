La reprise n’a pas souri à tout le monde. Les milieux de terrain Cesc Fabregas (AS Monaco) et Flavien Tait (Rennes), exclus lors de la première journée de Ligue 1 face à Lyon et Montpellier, ont écopé d'une suspension de trois matches ferme, a annoncé la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). À noter également la suspension d’Eddy Gnahoré (Amiens). Il manquera la rencontre face à Lille.