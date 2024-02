Le footvolley en démonstration dimanche au Receiving

Vous êtes fan de foot et de volley-ball, alors le footolley est fait pour vous. Pour promouvoir ce sport ludique, spectaculaire, et agréable à regarder, FootNC, site internet consacré au football calédonien, organise une journée événementielle ouverte au grand public, dimanche 18 février, de 8 heures à 20 heures, au Tennis Club du Receiving. Avec au programme, un tournoi exhibition regroupant 32 des meilleurs joueurs de football et de futsal calédoniens. Parmi eux, les paires Pierre Wajoka et Georges Wadrenges, Fonzy Ranchain et Morgan Mathelon, Neil Wahiobe et Neville Wahiobe ou encore les jeunes pépites Nolhann Alebate et Jythrim Upa… vous feront découvrir toutes les facettes de cette discipline très prisée au Brésil qui, à l’image du beach-volley, se joue à deux contre deux avec un filet au milieu, sauf que cette fois on peut utiliser toutes les parties du corps à l’exception des bras. La finale de ce tournoi est prévue vers 19 heures.

Une tombola gratuite

Mais la journée FootNC ne se résume pas qu’à ce match d’invités triés sur le volet. Un tournoi de foot 4 contre 4 exclusivement féminin – "où il reste encore la place pour deux équipes de 4 à 7 joueuses " précise l’organisateur Bastien Antoine -, ainsi qu’un tournoi de tennis ballon de 50 équipes ouvert à tous se dérouleront également sur le complexe du Receiving. Pour le tournoi de tennis ballon, les inscriptions sont toujours possibles avant 8h30 dimanche matin. Deux terrains seront également mis à disposition des personnes qui souhaitent s’amuser avec des ballons.

L’entrée de cette journée ouverte à tout public "est gratuite, et des stands de restauration seront disponibles sur place", indique Bastien Antoine. Le fondateur du site FootNC précise qu’il y aura aussi "une tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner. Notamment une journée à l’île des Pins comprenant le transport et la restauration sur place offerte par le Betico".

Une raison de plus pour ne pas rater cette journée.