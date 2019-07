Boulouparis fête ses golfeurs médaillés à Apia

Golf. Le Club de la Ouenghi a mis à l’honneur ses médaillés des Jeux du Pacifique, samedi. Six des huit joueurs composant la sélection de Nouvelle-Calédonie étaient ainsi invités par le club, en présence de Dino Sacilotto et de Robert Tran Bich Te, propriétaires du terrain, ou encore d'Alain Lazare, maire de Boulouparis. La famille des médaillés, les deux pros Gianni Sacilotto et Jean-Louis Guépy, ainsi que Jacques Coulson, le président du comité du club, étaient également là. Ariane Klotz (or par équipe et argent en individuel), Mathilde Guépy et Inès Lavelua-Tufele (or par équipe), Dylan Benoit (or en individuel et par équipe), Guillaume Castagne (or par équipe et argent en individuel) et Adrien Peres (absent sur la photo) ont reçu lors d’un cocktail dînatoire les félicitations d'Alain Lazare. Lequel, dans sa carrière de coureur de fond et de demi-fond, a gagné 24 médailles aux Jeux du Pacifique, entre 1975 et 1991. Prochaine compétition programmée en Calédonie : le Grand Prix de Deva samedi et dimanche. Ensuite, du 12 au 15 août à Tina, aura lieu le Mobil South Pacific Junior Open, un tournoi rassemblant les meilleurs éléments de la zone Pacifique, qui s’affronteront individuellement et en équipes.