Derrière Ariane Klotz… où sont passées les autres ?

Golf. En 2018, après deux journées disputées lors du Mobil South Pacific Junior Open (SPJO), à Tina, Ariane Klotz avait rendu deux cartes de 69 et 67, et avait 5 coups d’avance. Pour cette édition 2019, la golfeuse installée aux États-Unis fait mieux avec 69 et 66… pour cette fois 12 coups d’avance !

« Ça va me permettre de jouer sereinement demain (aujourd’hui, NDLR), au coup par coup et sans pression. Dommage pour l’erreur à trois trous de la fin, à cause d’une attaque de drapeau ratée, qui gâche un peu la fête, même si je ne m’en sors qu’avec un bogey (+1). » C’est donc pour les 2e et 3e places qu’il y aura un enjeu, à savoir si trois Calédoniennes monteront ou pas sur le podium, ce qui n’est jamais arrivé.

Un rêve qui n’est pas près de se réaliser pour Francis Mayes, pro de golf et responsable de la délégation tahitienne - avec trois garçons et deux filles -, qui espérait une victoire : « J’ai vu Ariane Klotz jouer aux Jeux du Pacifique à Apia, c’est une joueuse de classe mondiale, elle est impressionnante. Ici à Tina, je comptais sur une victoire par équipe, mais les Calédoniens sont trop forts, leur niveau a beaucoup progressé ces deux dernières années. Nous, à Papeete, non seulement il n’y a plus de practice, mais pour jouer à Atimaono, c’est 50 minutes de voiture, ou 45 minutes de bateau, plus le bus jusqu’au golf de Moorea. »

Éric Bruyère

Les scores après la 2e journée