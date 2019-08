Djaïa Darrason au bout du suspense...

Il a beaucoup été question du chiffre 3 hier, pour la dernière journée du SPJO. Jugez plutôt. Il est 14 heures au golf de Tina et les trois dernières filles viennent de boucler leur parcours de 18 trous au numéro 9, à quelques dizaines de mètres du club-house. La Calédonienne Ariane Klotz termine par un bogey (5 coups sur un par 4) pour une carte de 72, son plus mauvais score du tournoi. La veille, elle avait réalisé un excellent 66 (-6), son meilleur résultat à Tina. Elle empoche sa troisième victoire d’affilée pour sa dernière participation (elle sera dans l’année de ses 22 ans en 2020).

Avec un total de 207 sur les trois jours (-9 sous le par), sa plus proche poursuivante, l’Australienne Hannah Reeves, est à 11 coups. Objectif rempli pour Ariane qui rejoindra les États-Unis, où elle étudie, dans quelques jours : trois parieurs audacieux du golf de Tina vont y perdre leur barbe puisqu’elle gagne avec plus de 10 coups d’avance.

Le trou numéro 9 joué quatre fois

Puis c’est au tour des trois derniers garçons de faire leur apparition à portée d’attaque du green sur le 9. Djaïa Darrason avait parfaitement commencé la journée avec trois birdies (-1 sous le par) sur les neuf premiers trous. À ce moment-là, Hugo Chichery est à 3 coups, Thibault Frestel à 5 coups. Ça s’annonce bien. Puis la machine se grippe, le bras se crispe.

Trois bogeys (+1 au-dessus du par) sur les quatre derniers trous alors que ses concurrents jouent plus serré, dans le par, et la victoire passe à rien de lui échapper. Quelques centimètres à vrai dire : son camarade Hugo Chichery frôle la gagne avec un putt de 3 mètres qui ne veut pas rentrer.

Et voilà le scénario « parfait » qui prend corps d’un coup, le final grandiose : une égalité parfaite entre les trois (213,-3) qui vont se départager en play-off, sur ce fameux trou 9 (par 4, c’est-à-dire sur une base de 4 coups).

Entre les arbres

Hugo Chichery réalise la meilleure mise en jeu et le Bordelais Thibault Frestel, en stage depuis plusieurs semaines en Australie auprès de Loïc Truet, claque une approche de green monstrueuse de plus de 120 mètres en s’aidant de la butte où trônent les spectateurs pour venir placer sa balle à moins d’un mètre du trou. Djaïa répond du tac au tac et les deux joueurs font birdie. Hugo Chichery craque avec un bogey et prend la 3e place.

Deuxième mise en jeu et Djaïa atterrit « dans les bois », au milieu des arbres au bord du fairway. Autour du green, les yeux sont braqués dans sa direction : « Il y a une fenêtre, il peut passer… » Le Calédonien sort le plus beau coup de son tournoi - « Celui-là, il me remet dedans » - et sa balle vient mourir à moins de 3 mètres du trou. Mais le putt de la gagne se dérobe. Égalité.

Le troisième play-off débute « normalement », les deux golfeurs sont dans l’axe du green après leur premier coup. Et la différence se fait, une nouvelle fois, sur l’approche et Djaïa conclut par un birdie, 3 coups pour un par 4. Il est 15 heures (3 pm) et il vient de signer sa première victoire sur un tournoi international.

