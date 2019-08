États-Unis : « Je me sens prête et j’ai vraiment hâte d’y aller »

Les Nouvelles calédoniennes : Le départ pour les États-Unis approche à grands pas. Comment vous sentez-vous ?

Je me sens prête, j’ai quand même hâte d’y aller même si j’ai forcément un peu d’appréhension. Ce qui me fait un peu peur, c’est de quitter mes habitudes. J’avais vraiment mon train-train quotidien. Je me levais, j’allais au golf, où je connaissais tout le monde. Là, je vais arriver là-bas, je ne vais connaître personne, dans un cadre différent, avec une langue différente. Je vais commencer les cours en anglais, il faudra que je m’adapte vite. Même si je maîtrise l’anglais du golf, au niveau des cours, ça va être différent avec un langage plus soutenu.

Vous avez jeté votre dévolu sur l’université de North Texas...

Oui, à Denton, une ville près de Dallas et de Fort Worth. On a étudié un peu le coin et ma mère m’a dit que ça ressemblait un peu à Bourail. Elle m’a dit que j’allais être un peu dans le même milieu avec des cow-boys, des chevaux... Enfin, c’est un grand Bourail quand même.

Pourquoi avoir fait ce choix ?

Je ne voulais pas aller dans le Nord à cause de la météo car Ariane Klotz (une golfeuse calédonienne qui a rejoint l’université de Newark dans le Delaware, NDLR) ne peut pas jouer six mois de l’année en extérieur car il neige. C’est pour ça que je privilégiais les universités situées dans le Sud.

J’avais aussi des propositions dans l’Est et dans l’Ouest mais cette université m’a proposé une bourse complète et avait un projet sportif intéressant. Ici, on est seulement sept joueuses dans l’équipe alors que d’autres universités avaient déjà dix ou douze golfeuses.

En sachant qu’il n’y a que cinq places sur les tournois, j’ai donc une réelle opportunité de jouer rapidement et régulièrement.

Une université qui n’était pourtant pas plébiscitée par votre père au départ...

Il préférait que je choisisse Daytona, à l’Est, car elle ne demandait pas de SAT (un test très régulièrement demandé pour intégrer les universités américaines, NDLR). Mais elle était moins bien placée. Et finalement, j’ai gagné, c’est mon choix.

Vous avez déjà rencontré votre futur entraîneur, Michael Akers. Comment se sont passés les premiers échanges ?

J’ai vraiment eu un excellent feeling avec le coach. Il m’avait suivie pendant mes deux jours de reconnaissance lors d’un tournoi à Miami en décembre dernier. Il est extrêmement sympathique. Avoir un tel ressenti et un tel feeling avec lui, ça a aussi pesé dans ma décision de partir à North Texas.

D’un point de vue sportif, il affiche des ambitions notables avec une victoire au championnat national. Un challenge de plus à relever ?

Il vise effectivement la première place au NCAA. On a vraiment une bonne équipe cette année, et toutes les joueuses vont vraiment tourner sur les différents tournois ce qui prouve bien le niveau général. J’attends de voir l’ambiance et la compétition mais j’ai hâte de voir ça et de me situer dans cette équipe, de connaître mon niveau.

Que pouvez-vous nous dire sur l’équipe justement ?

Il y a des filles qui viennent d’Indonésie, de Malaisie, de Lettonie… C’est une équipe internationale et les filles ont l’air super sympa. Lors d’un tournoi à Hawaï, elles m’ont même fait une petite vidéo pour me dire qu’elles avaient hâte que j’arrive. Je sais que si j’ai un problème sur place, je pourrai compter sur elles. Surtout qu’elles ont déjà 19 ou 20 ans donc ce ne sont pas des première année. Elles ont déjà vécu ça.

Paul Barjon, un autre golfeur calédonien, vit également au Texas, à Fort Worth. Est-ce que sa présence a pesé dans votre choix ?

Même pas. Lorsque j’ai choisi mon université, je ne savais pas qu’il habitait au Texas. Paul, je ne le connais pas vraiment, mais il m’a dit que je pouvais compter sur lui si j’avais un problème, des questions. Il m’a déjà contactée et il m’a proposé d’aller jouer quand il était là. Sachant le palmarès qu’il a, moi, ça ne me dérange pas de faire une partie avec lui !

On vous prédit un très bel avenir dans le golf. Est-ce que ça met une pression supplémentaire ?

Je sais qu’à chaque fois que je joue un tournoi, on m’attend au tournant. Cela met forcément une petite pression supplémentaire mais tout le monde peut passer à côté d’une partie. Donc je joue comme d’habitude et lors des grands tournois, je sais que je suis capable d’être au top.

Vous l’avez d’ailleurs prouvé à Déva, lors du Pro-am Ladies Sheraton. Un tournoi professionnel où vous avez terminé deuxième…

Je ne m’y attendais pas du tout. Les professionnelles ont l’habitude de jouer sur des parcours très compliqués et finalement j’apprends que je suis en tête le premier jour. Le deuxième jour, je loupe un birdy et je suis un peu sortie de la compétition. Je n’avais plus la niaque d’aller chercher mon adversaire car je jouais moins bien que la veille.

Justement, que manque-t-il dans votre jeu pour rivaliser avec les professionnelles ?

Au niveau technique, je sais jouer au golf même si je peux encore progresser sur le petit jeu. C’est souvent là où on gagne les tournois. Mais le plus important pour moi, c’est de jouer des compétitions, d’acquérir de l’expérience supplémentaire et progresser mentalement. Il faut que j’apprenne à mieux gérer mon stress pour que je me sente plus à l’aise sur les tournois.

Avant le départ pour les États-Unis, vous vouliez finir en beauté avec les Jeux du Pacifique. Quelques semaines plus tard, quel regard portez-vous sur cette compétition et cette médaille d’or ?

Effectivement, je ne pouvais pas mieux faire avant de partir. C’était génial. Je ne m’attendais vraiment pas à jouer aussi bien. Surtout qu’à la fin du premier tour, je suis à +2 alors que les filles sont à -1. Je me suis dit qu’il fallait que je me bouge un petit peu. Mais je n’étais pas perturbée ou stressée car je ne pouvais pas faire pire et je suis arrivée décontractée le deuxième jour. Et, à partir de là, j’ai vraiment super bien joué.

Vous réalisez même un coup de 50 mètres…. Racontez-nous.

Ah oui, 52 mètres précisément ! C’était le troisième jour, je tape et au départ je me dis qu’elle est trop longue. Vraiment trop longue même. Et finalement, elle tombe directement dans le trou, j’étais choquée. Je n’avais aucune réaction. Ariane Klotz criait mais moi, je ne savais pas quoi faire. Comme dans les films, il ne manquait que la caméra pour filmer ça. Un dunk comme ça, je n’avais jamais fait ça. Je m’en souviendrai, ça c’est sûr.

Dans cinq ans, où vous voyez-vous ?

J’espère avoir mon diplôme au bout de quatre ans et un an après, j’aimerais bien être sur le Symetra Tour, le circuit avant le LGPA Tour. Une étape supplémentaire vers le haut niveau.