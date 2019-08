Les moins de 21 ans entrent en scène...

Si plus d’une vingtaine de bénévoles vaqueront sur la presqu’île de Tina d’aujourd’hui à jeudi, c’est pour le bien d’un peu moins de soixante-dix jeunes joueurs de golf, tous passionnés par ce sport individuel, mais aussi parfois collectif.

Après avoir trusté les médailles d’or lors des Jeux du Pacifique aux Samoa, il se pourrait bien que, cette semaine, nos Calédoniens se fassent, par quelques Anglo-Saxons, filles ou garçons, rappeler à l’ordre. Car ce sport, né en Écosse (anciennement appelée Calédonie), reste le domaine réservé des swingueurs - je lance le club - et non des frappeurs - je tape la balle.

« Nous avons de quoi, cette année, nous mesurer à ce qu’il se fait de mieux chez les jeunes du Pacifique, mais aussi de Métropole ou de Belgique, et principalement chez les U14, où ils seront trente avec un très bon niveau. C’est l’objectif principal de cette compétition pour la Ligue, que nos jeunes se confrontent aux meilleurs », explique Philippe Ottogalli, aux manettes de l’organisation.

points au classement mondial amateur

Une compétition qu’Ariane Klotz, médaillée d’or par équipe et d’argent en individuel aux Jeux d’Apia, a brillamment remportée l’année dernière. Et qu’un Calédonien aimerait bien accrocher à son tableau de médailles. « Djaia Darrason, Norman Bonnet ou Hugo Chichery sont dans les starting-blocks, il se peut que sur trois jours ils fassent la différence. Mais attention aux ’’Pokens’’, ils savent swinguer et ne sont pas là en vacances », affirme Philippe, en ajoutant qu’une équipe de quatre Japonais va se mêler à la bagarre.

Une compétition « qui coûte cher, aussi bien pour le comité d’organisation que pour les délégations étrangères, surtout après les Jeux du Pacifique », précise-t-il. Avant de conclure que « l’année prochaine, nous allons élargir la zone et visons l’Asie du Sud-Est, c’est en bonne voie ».

En attendant, quinze équipes de quatre joueurs sont au départ, dont cinq favorites, d’un tournoi qui permet d’engranger des points au classement mondial amateur, le World Amateur Golf Ranking (WAGR). Une aubaine due notamment à la présence de la Cagoue Ghislaine Quélavoine, arbitre internationale et directrice du tournoi. Une compétition ouverte tous les jours au public, désireux de se promener entre forêt sèche et lagon, ou soucieux de voir notre jeunesse s’affirmer.

Repères

Les délégations Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, France, Belgique, Vanuatu. Les favoris Tournoi féminin : Ariane Klotz (NC, 410e WAGR), Maïwen Delamaire (Aus), Hannah Reeves (Aus, 814e WAGR), Mathilde Guépy (NC) Tournoi masculin : Norman Bonnet (NC, 5 634e WAGR), Maeti Marin (Fr, 1 450e WAGR), Thibault Fresnel (Fr), Brock Olive (Aus) Les résultats de 2018 Chez les filles : 1. Ariane Klotz (NC) avec une carte de 209 (-7) 2. Cassie Porter (Aus) avec une carte de 212 (-4) 3. Lion Higo (Aus) avec une carte de 214 (-2) Chez les garçons : 1. Nathan Page (Aus) avec une carte de 213 (-3), vainqueur en play-off 2. Lewis Hoath (Aus) avec une carte de 213 (-3) 3. Jimmy Zheng (NZ) avec une carte de 214 (-2).