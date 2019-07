Sacha Corlouer ne passe pas les quarts

GOLF. L’aventure s’est arrêtée dans la nuit de lundi à mardi pour Sacha Corlouer. Le Calédonien de 12 ans a réussi à se hisser jusqu’aux quarts de finale des championnats de France jeunes au golf de Saint-Cloud, près de Paris. Mais face à Hugo Le Goff, numéro 1 français chez les poussins, le Cagou s’est fait battre 6 et 5 (ce qui signifie que le Métropolitain menait de 6 trous et qu’il ne restait plus que 5 trous à jouer, le match s’est donc terminé au 13e trou).

« Trop tétanisé par l’enjeu », Sacha a « manqué de fluidité » selon son entraîneur Dominique Ricaud. De son côté, le benjamin Hugo Koch s’est arrêté en 8e de finale, dans la nuit de dimanche à lundi, en faisant tout de même preuve de combativité. À égalité avec son adversaire au terme des 18 trous, la victoire s’est décidée lors d’un play-off, un ultime 19e trou, où le Cagou a fini par s’incliner.

« C’est un bilan positif pour nos deux représentants. Ils ont réussi à passer le cap des qualifications et donc à être dans les 16 meilleurs Français de leur catégorie d’âge pour Hugo et dans les 8 meilleurs pour Sacha », explique Philippe Dano, le président de la Ligue calédonienne de golf.