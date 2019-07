Tiger Woods rêve d’un nouvel exploit à l’Open britannique

GOLF. Le gratin du golf mondial s’est donné rendez-vous dès aujourd’hui pour la 148e édition de l’Open britannique. Pour la première fois depuis 1951, le British Open se déroule en Irlande du Nord, sur le « links » du Royal Portrush, un parcours en bord de mer, souvent plus venteux et plus difficile.

Des conditions qui pourraient mettre à mal les performances de la légende américaine Tiger Woods même s’il estime être en mesure de résister physiquement. Le golfeur de 43 ans, auteur de l’un des plus grands retours de l’histoire du sport avec une victoire au Masters en avril, n’a disputé que trois tournois depuis son triomphe à Augusta, qui lui avait « coûté énormément de fatigue ».

Avec en plus un temps froid et humide prévu pour les quatre jours de compétition, le risque de voir les problèmes de dos de l’Américain ressurgir est présent. « Cela fait partie, malheureusement, des procédures que j’ai subies et le fait d’être un peu plus âgé », a dit l’actuel numéro cinq mondial, qui est revenu au haut niveau en décembre 2017 après une chirurgie de fusion vertébrale. « Ça ne va pas aussi vite quand il fait un peu plus froid », a souligné au sujet de son drive celui qui a manqué le cut lors du Championnat PGA mi-mai puis a terminé au 21e rang à l’US Open le mois dernier.

Quatre Français

Côté tricolore, quatre golfeurs sont en lice. Alexander Levy (28 ans, 170e mondial) et Mike Lorenzo-Vera (34 ans, 90e mondial) se sont qualifiés les premiers. Ils ont été rejoints le week-end dernier par Benjamin Hébert (32 ans, 94e mondial) et Romain Langasque (24 ans, 104e mondial), qui ont signé les deuxième et troisième places à North Berwick en Écosse.